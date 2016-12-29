〈南部〉藝術改造城市 減去法不增景觀負荷

2016-12-29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市府著手中正路藝術造街，外界看法不一，不乏建議整理門面比添加景觀更來得有意義，以獎勵方式鼓勵店家「脫掉」凌亂廣告招牌，恢復街道通暢立面。

台南社大主任林冠州表示，透過藝術設計進行中正路軸帶空間整理，值得期待，海安路就是成功案例，未來中正路招牌、路燈都可化身街道傢俱，但是廣告招牌牽涉私權，回歸廣告法強制執行又有相當難度，不妨以獎勵示範方式，鼓勵店家配合。

海安路藝術再造推手的藝術家杜昭賢表示，運用藝術能量改造城市，國外案例很多，樂見公部門願意持續推動，再造台南新一波亮點。

市議員邱莉莉認為，舊城區道路狹窄、人車共行，需要的是街廓通透性，而不是再花錢畫蛇添足，增加景觀負荷量，建議設計「減去法」，整理雜亂無章的門面，恢復街道清新，獎勵符合中正路尺度的廣告創意，讓出騎樓空間，做出示範效果，古典美麗自然呈現。對於海安路通風塔視覺與路面景觀植樹更不以為然，不應為設計而設計，增添海安路負擔。