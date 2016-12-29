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〈南部〉中正路藝術造街 重現「末廣町」盛景

2016-12-29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕繼林百貨開啟中正路新氣象，市府打鐵趁熱將投入三千多萬元進行中正路藝術造街及海安路通風塔美化，未來中正路沿線騎樓天花板、樑柱，甚至分隔島都可能有趣味視覺，新舊融合，重現日治時期「末廣町」繁榮盛景。

南市都發局長吳欣修指出，海安路是台南第一個藝術造街區域，成功吸引人潮進來，已成為台南旅遊必到勝地，加上明年原中國城改造為地景廣場後，將可與海安路串連，但相較於自林百貨至中國城廣場的中正路段，卻顯得平淡，可是中正路卻是昔日熱鬧繁華的「末廣町」，是引領時髦象徵。

明年至後年跨年度執行

由於林百貨古蹟委外營運後，帶來新商機，又位在中正路軸線起點，因此為將觀光人潮一路引導至中國城廣場，都發局明年度編列中正路一千五百萬元藝術造街，以及海安路通風塔景觀設計二千多萬元，加上規劃費共三千七百萬元，明年至後年跨年度執行「大美容」。

沿線騎樓天花板、樑柱添趣

吳欣修表示，中正路藝術造街添加趣味視覺，希望「創造城市畫面」先吸引人潮，店家自然有商機，例如騎樓天花板、樑柱、店家櫥窗，甚至人行道轉角、中央分隔島都可能有創作驚喜，「斑馬線變鋼琴鍵盤」，增添閱讀城市新題材，初步訪查中正路沿路店家，大多持正面支持，未來市府會與有意願店家合作，公共藝術在台南不同凡響。

另外，海安路配合未來中國城軸帶景觀改造後，令人感覺突兀的通風塔，預定後年進行美觀改造，利用創意設計，成為海安路新地景。

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  • 中正路部分舊建築，仍保留昔日街屋立面。（記者洪瑞琴攝）

    中正路部分舊建築，仍保留昔日街屋立面。（記者洪瑞琴攝）

  • 中正路部分舊建築，仍保留昔日街屋立面。（記者洪瑞琴攝）

    中正路部分舊建築，仍保留昔日街屋立面。（記者洪瑞琴攝）

  • 市府打算投入一千五百萬元進行中正路藝術造街。（記者洪瑞琴攝）

    市府打算投入一千五百萬元進行中正路藝術造街。（記者洪瑞琴攝）

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