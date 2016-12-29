〈南部〉日本秋田竿燈 明年燈會亮相

2016-12-29

〔記者王榮祥／高雄報導〕日本東北三大祭之一的秋田竿燈祭，明年將首次在高雄的元宵燈會亮相！

秋田竿燈祭與仙台七夕祭、青森睡魔祭，被稱為日本東北三大祭，竿燈祭為日本中元節前慶祝豐收祭典，除晚間竿燈遊行、白天還有竿燈競技賽，舉辦時間多在日本陰曆七月七日前後三天。

高雄市政府秘書處證實，今年八月與高雄簽訂國際交流合作備忘錄的日本秋田縣，明年高雄元宵燈會時，將組團演出竿燈祭內容；秘書處指出，秋田訪問團預計有卅五至四十人，半數以上還是自費，凸顯欲深化與高雄情誼的用心。

秋田位於日本東北，今年八月由佐竹敬久知事率領縣府團隊與十位市町村長、民間企業代表到訪高雄，與市長陳菊簽署高雄市與秋田縣國際交流合作備忘錄。雙方共同宣示，將努力推動兩城觀光、教育、文化與產業合作，簽約還不到半年，秋田就展現誠意，計畫派出龐大訪問團，為高雄元宵帶來竿燈祭相關演出，並邀請高市參與明年秋田竿燈祭。

不只高雄與秋田積極互動，日本公益財團法人交流協會昨在官網公佈正名消息，明年元旦起更名公益財團法人日本台灣交流協會，也被解讀為台日關係升溫。