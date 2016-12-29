〈南部〉試車12次故障 東南水泥復工駁回
2016-12-29
〔記者蔡清華／高雄報導〕環保局廿七日召開東南水泥復工評鑑會議，由於試車期間仍有十二次設備異常，導致停車及大量粉塵逸散，環保局再裁罰卅萬元，出席專家學者一致認為東南水泥設備操作狀況仍不穩定，依法應立即停止操作進行改善，一個月內不得再申請試車，且從嚴審查復工申請。
一個月內不得再申請試車
東南水泥因設備老舊一再排放污染和臭味，鄰近的文府國小師生，長期飽受空污之苦，每年東北季風吹起，從十月一直到隔年三、四月，校園內就會升起空污旗，提醒師生戴口罩或減少戶外活動，而從二○一四年底開始，校內空污旗幾乎沒有降下來過。
本月十日，文府國小師生家長和社區居民更走上街頭舉辦「爭氣，為好空氣而走」大遊行，這是國內首次由學校發起，結合社區和民間團體的對抗空污行動，遊行人數上千人。
今年五月東南水泥經環保局稽查發現多項缺失，被罰款百萬並勒令停工，不過九月開始，東南水泥又再次申請復工試車三個月，試車期間異味再次飄出，還不斷故障、停爐又重啟，環保局再度開罰。
廿七日復工評鑑會議，評鑑委員認為東南水泥在試車期間之運轉操作仍不穩定，對異味、粉塵、氮氧化物的控制仍顯不足，對防制設備平時的維護保養也沒有訂定標準程序，並未有效掌握污染來源及欠缺積極的改善作為。
環保局表示，雖然東南水泥停工期間將防制設備重新檢修改善，但試車期間故障率仍然太高，對於未來高雄市將加嚴水泥業的排放標準，亦未提出積極的因應作為。
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