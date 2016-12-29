〈南部〉六龜泡湯看煙火 歡唱瘋跨年
2016-12-29
〔記者蘇福男／六龜報導〕茂林國家風景區管理處「山城花語悠遊季」，今年首次舉辦「山城瘋跨年」活動，將從卅一日晚上九時至一日凌晨十二時卅分，由米諾、心傳等樂團接力演唱三個半小時，泡溫泉、放煙火、暢飲啤酒，一起倒數瘋跨年。
茂管處副處長李易蒼表示，今年山城花語悠遊季由單純溫泉季，轉型為賞花、泡湯、享美食、輕鬆行的複合式旅遊模式，卅一日跨年夜更首辦山城瘋跨年，不老溫泉區美崙山度假山莊將有一系列精彩節目。活動詳情可上茂管處網站︰www.maolin-nsa.gov.tw查詢。
另外，紅毛港文化園區元旦假期將舉辦「紅毛港烏金傳奇」闖關活動，重現紅毛港烏金年代。紅毛港從明朝就有捕撈烏魚紀錄，民國七十年代是全台蝦苗養殖重地，被譽為「蝦苗的故鄉」。
文化局表示，元旦假期遊客憑入園門票，即可免費參加闖關活動，限時完成活動並可免費品嚐手工魚丸，每日限量四百份，送完為止，活動相關資訊http://hongmaogang.khcc.gov.tw。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
父幫兒出氣 闖科大打2學生
正修科大昨天傳出校園暴力事件，陳姓學生家長不滿兒子與同學在LINE上互嗆，揪人闖進校園毆打張姓學生，幫兒子出氣，還波及幫張拿衛生紙止血的何姓學生，警方已將陳父依傷害罪嫌送辦。警方調查，陳、張姓學生本是…
網友回應
熱門新聞
- 申請因病停職卻跑到風俗店兼差 37歲女公務員惹議
- 以色列遭禁屯墾 川普：保持堅強、1/20快到了
- 松本潤偷吃AV女優 長達4年
- 巨人洽談轉播 在台全力放送
- 自由廣場》德文老師說：Nicht lustig（這不好笑）
- 大專生公部門見習 明年職缺千名
- 元大寶華︰明年怠速式復甦
- 全民健保APP 看診資訊立即查
- 亞洲日企加薪 印度最多台灣最少
- 不聽勸阻// 退離國安人員赴中遭拘 將不營救
- 女員工過勞自殺 日電通社長將引咎辭職
- 于冠華結紮18年 再婚喊拚試管
- 退輔會8 家天然氣股權 轉讓國民黨
- 今年十大賺賠錢基金 巴西拉美最讚 中國最慘
- 山老鼠砍百歲老樹 警救命
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT delegation to China broke law: DPP legislator
- 追思會證道 牧師爆他生前外遇
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT chairwoman apologizes over party infighting
- 自由廣場》外交部長，你在等甚麼？
- 華銀徵314人 起薪33.5Ｋ
- 反洪派縮手 國民黨選制爭議暫歇
- ATT筷時尚 搶攻桃園外帶市場
- 三星合併案涉弊 韓國民年金總監被捕
- 國中158cm 陳柏良一度不想踢球
- 正名台灣 勿再自綁手腳
- 詐團豪宅當機房 供三餐、點心
- 以色列總理疑涉不法 傳檢察總長令調查
- 吳建豪沒空做人 無緣和老婆跨年
- 陽岱鋼加盟不到10天 球員卡出爐
- 林口倉儲大火 5000坪全毀
- 本季一場都沒打！ 蔣淯安第2高票
- 淡水有「攝」狼！ 開窗偷拍正妹入浴
- 疑妻外遇 殺妻後自殘判15年
- Chopard祖母綠 鎖定Super塔尖
- 美國務卿放起身砲 痛批以色列屯墾政策
- Dyson不倒翁吸塵器 翻倒自動站好
- 鼓勵都更 危險老屋再放寬
- 〈實現我的旅遊夢〉彷彿穿越時空─越南12日遊
- 民宅大火 3女衝火場救老伯
- 胡志強轟黨產會違憲 外媒質疑黨國不分
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉六龜泡湯看煙火 歡唱瘋跨年
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分