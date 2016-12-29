〈南部〉六龜泡湯看煙火 歡唱瘋跨年

2016-12-29

〔記者蘇福男／六龜報導〕茂林國家風景區管理處「山城花語悠遊季」，今年首次舉辦「山城瘋跨年」活動，將從卅一日晚上九時至一日凌晨十二時卅分，由米諾、心傳等樂團接力演唱三個半小時，泡溫泉、放煙火、暢飲啤酒，一起倒數瘋跨年。

茂管處副處長李易蒼表示，今年山城花語悠遊季由單純溫泉季，轉型為賞花、泡湯、享美食、輕鬆行的複合式旅遊模式，卅一日跨年夜更首辦山城瘋跨年，不老溫泉區美崙山度假山莊將有一系列精彩節目。活動詳情可上茂管處網站︰www.maolin-nsa.gov.tw查詢。

另外，紅毛港文化園區元旦假期將舉辦「紅毛港烏金傳奇」闖關活動，重現紅毛港烏金年代。紅毛港從明朝就有捕撈烏魚紀錄，民國七十年代是全台蝦苗養殖重地，被譽為「蝦苗的故鄉」。

文化局表示，元旦假期遊客憑入園門票，即可免費參加闖關活動，限時完成活動並可免費品嚐手工魚丸，每日限量四百份，送完為止，活動相關資訊http://hongmaogang.khcc.gov.tw。