〈南部〉高雄跨年捷運2點收班 輕軌部分延駛
2016-12-29
〔記者王榮祥／高雄報導〕為疏運高雄時代大道跨年晚會及元旦清晨升旗人潮，高雄捷運昨宣佈卅一日晚延長營運時間，紅、橘兩線末班車將於元旦凌晨兩點，分別自四個端點站發車，元旦清晨則從五點十分陸續發車。
輕軌部分，跨年夜及元旦服務時間為早上七點至晚間十點，將視人潮加密班距，最短班距十分鐘；晚間十點後，僅開通C3前鎮之星站至C5夢時代站，雙向接駁運輸至凌晨一點卅分，隔日一月一日恢復正常假日營運。
高捷說明，元旦各端點站清晨首班車時間，小港清晨五點十五分、南岡山站清晨五點十分、西子灣站五點卅九分、大寮站五點廿分。
高捷表示，依往年運輸經驗，跨年會場周遭停車場會爆滿、人車壅塞，建議參加跨年民眾，可將車輛停放於R13凹仔底站、R21都會公園站、O13大東站等站外停車空間，再轉乘捷運到達R6凱旋站現場。
因活動散場易湧聚人潮排隊購票，高捷也提醒民眾多使用電子票卡及「單程票代用券」最省時，單程票代用券卅一日下午五點卅分起，於時代大道臨時售票區開賣，但捷運腳踏車客票當天於全線車站暫停販售。
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