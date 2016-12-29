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〈南部〉《觀察筆記》菜園的春天

2016-12-29

雲林的農人在田裡鋤起高麗菜。

因為過剩，產量失控下的必然，也是預料的結果，這就是菜金菜土。

但是，市場上都只記得菜金的失聲尖叫，卻無視菜土的泫然欲泣。只會在菜價高時邊要進口蔬菜來平抑，邊敲鑼打鼓抓菜蟲，啟動司法偵查。

菜價低落時，任令一畝一畝的葉菜鋤起棄置田裡，行政院的主政大官可有餘光瞄一下，說個幾句話？

縱使政權輪替，對農產價格態度似乎有默契，就是高價時打壓，低價時自然淘汰。

種菜是靠天吃飯，氣候雨水都左右產量多寡，物的多少決定價格高低，這是產銷管道之外影響菜價的他樣因素。計畫種植來管控產量，以免價量失衡，不過，菜農的追高殺低是人性，股市到菜市，預期心理都一樣。

政府對菜農有定策嗎？還是高殺低追？目前就讓人以為不平，菜高價喊打喊殺，違反市場機制；崩盤時，放手了。

日出而作，日入而息，剷種輪迴的菜園可有春天？（資深記者黃明裕）

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