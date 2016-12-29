〈南部〉春日運輸專車 農曆年啟航

2016-12-29

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東春日鄉地處偏遠人口老化，是全縣唯一無客運鄉鎮，試辦的DRTS（需求反應式運輸）系統明年農曆春節前就會啟航，嶄新九人座廂型車昨亮相，鄉長柯自強表示，全國首創的求學、就醫和採買三種運輸型態專車，有效解決春日鄉多年不良於「行」困境。

近五千人口的春日鄉聚落分散，分為「南三村」春日、古華、士文及「北三村」七佳、力里、歸崇六村，今年下半年交通部選定全國十鄉鎮試辦DRTS，路線繞行六村到枋寮火車站，獲好評，明年春節前就能上路。

鄉長柯自強指出，春日鄉因人口少，客運在多年前撤出，但目前鄉民近六成為老人，到鄰鄉枋寮就醫有迫切需求，加上就學、採買及通勤等，每天至少有上百人交通需求。

鄉公所說明，以廿一人座及九人座客車自營DRTS系統，費率為縣內客運半價，並針對求學、就醫、採買需求設立不同時間點專車，力里國小到枋寮高中不到卅元，減輕通學負擔，希望鄉民捧場。

柯自強表示，鄉內多個村落交通不便，許多中學生因通學不便而中輟，試辦專車後，就學情況已好轉。