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〈南部〉林邊黑珍珠量少價揚 有錢恐也買不到

2016-12-29

〔記者陳彥廷／林邊報導〕屏東林邊被譽為蓮霧首都，林邊鄉農會的「蓮霧專賣店」昨開張，但今年蓮霧受颱風影響，產量大減、價格上揚，農會總幹事黃金順指出，「春節前恐怕有錢也買不到！」

產量僅去年3分之1

蓮霧因外觀紅通喜氣，受年節伴手禮市場青睞，但今年遭颱風摧殘，全台產量劇跌，林邊目前產量更只有去年三分之一，產地價平均從每台斤約一百廿元上漲至約一百五十元。

黃金順指出，林邊以南洋種黑珍珠蓮霧居多，因為土質適合，所產蓮霧品質優良，一般蓮霧一台斤約一百五十元以上，精品包裝的蓮霧二公斤約六百五十元，品牌的頂級蓮霧兩公斤則要價一千一百元。

黃金順說，今年因為颱風又暖冬，早生的蓮霧三十五天即可採收，較以往提早約十天，但後續又受制秋雨，明年一月產量難回復，詭異氣候已連兩年造成年關前產量真空，禮盒預期將再漲價，呼籲民眾要買要快，因為「屆時恐怕是有錢也買不到」！

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  • 林邊鄉農會的蓮霧門市昨開幕。（記者陳彥廷攝）

    林邊鄉農會的蓮霧門市昨開幕。（記者陳彥廷攝）

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