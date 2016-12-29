〈南部〉《一例一休上路》屏客下月暫不調班次 票價再協商

2016-12-29

預估1年將增3千萬成本

〔記者葉永騫／屏東報導〕勞基法實施一例一休，屏東客運預估成本一年將增加二至三千萬元，屏客經理陳志明表示，明年元月暫時不調整班次，但在精算後將會研議調整班次和時間，縣府交通科長鍾士彥則說明，縣府希望維持原狀不調整班次及時間，至於業者成本增加將請公路總局研商後提高補貼金額。

精算後再研議調整與否

屏東客運經理陳志明表示，勞基法修正通過後調高勞工的休假及加班的限制，屏東客運初估必須增加人力或者調整排班方式，才能讓司機符合新規定，初估一年要增加二至三千萬元人事支出，屏客目前光是排班就頭痛萬分，明年元月暫時維持原來的班次不變，但面對環境改變，屏客將研議將現有的班次縮減、延後首班開車時間或提早收班時間，至於票價是否調漲還須與交通部協商。

縣府：將向中央爭取補助

縣府交通科長鍾士彥指出，屏東客運在屏東縣有二十多條市區公車行駛恆春、東港、屏東市等地方，每年公路總局和縣府各補貼一千萬元，一般路線則有四十多條，公路總局每年補助五千萬元，補助的金額是依據油料、公里數、人力等方式計算，勞工新制實施後業者增加成本，縣府將向中央爭取更多補助，不希望改變現有的班次和時間，縣府已初步已要求屏客先啟用備用司機，長期則要求再增加司機及員工。