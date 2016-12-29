〈南部〉尋旅屏東社區遊 作家帶路訪部落

2016-12-29

〔記者羅欣貞／泰武報導〕文化處今冬推出「尋旅．屏東」文化小旅行，部分路線有達人帶路，一日遊含車資、保險、下午茶和晚餐，每人最多才六百六十六元，日前一開放報名就秒殺；昨天寒流來襲又下雨，外縣市民眾仍熱情南下，在旅遊作家劉克襄帶領下探訪泰武、萬巒鄉。

文化處推6路線 開放報名秒殺

縣府文化處結合文創工作坊、文史景點與地方特色美食，設計出六條示範路線，在十二月至明年一月推出六場小旅行，每場報名都爆滿，總數已超過兩百人，幾乎來自外縣市；昨天登場的是劉克襄帶路的「族群間的歷史迴廊：萬金天主堂與吾拉魯滋的相遇」，文化處表示，邀請劉克襄帶路，主要是因為他對沿山公路部落文化有深入研究，所以該路線由他當解說員。

劉克襄深度解析泰武、萬巒鄉

劉克襄從不同角度解析這條路線，他表示，在八八風災後重建的吾拉魯滋部落，以排灣族為主，看似與萬巒鄉萬金天主堂沒有關連，但如果從歷史長河來看，一八七四年原住民因為牡丹社事件登上國際舞台，那年清朝船政大臣沈葆楨奉命巡視南部，途經萬金，目睹天主堂座落在農村內，神父在地化、教友團結，於是奏請同治皇帝支援傳教活動，後官兵路過必下馬行禮。

昨天的小旅行有三十八人參加，其中三人從台北南下，陳進崇、呂貴華夫婦原本就是劉克襄的粉絲，呂貴華表示，在劉老師解說下，對於吾拉魯滋部落及萬金天主教堂的歷史，有了更多認識。

遊程還走訪吾拉魯滋部落，到咖啡產業館享用部落下午茶，接著前往萬金天主教堂，晚上品嚐社區風味餐，飯後參觀萬金社區家戶佈置的馬槽，劉克襄的深度解說，讓團員們聽得津津有味。

文化處表示，六場小旅行中，達人帶路有兩場，有豐富田野經驗的劉還月，已在十九日導覽了「追尋斯卡羅族的足跡：滿州永靖與港口社區」，達人帶路廣受好評，未來考慮再推動。