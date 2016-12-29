〈南部〉台東美景入鏡 看連續劇抽大獎

2016-12-29

〔記者張存薇／台東報導〕看連續劇，欣賞台東好風光，也有機會抽大獎！台東縣政府與中視、中天電視合作八點檔《讓愛飛揚》昨晚首播，可以看到台東東海岸、縱谷及台東市等多處風景，此外，只要民眾在「讓愛飛揚」粉絲團按讚、並到縣府大廳與看板立牌合照或到台東旅遊合照上傳，並標註三位朋友，即有機會抽中飯店住宿券等好禮。

縣府指出，《讓愛飛揚》由寇世勳、沈孟生、劉瑞琪、陸明君與新生代楊晴、賴琳恩、陳敬宣、楊鎮、寇家瑞、郭彥甫、王家梁等演員擔綱演出，全劇在台東拍攝四個月，東海岸加路蘭遊憩區、台灣史前文化博物館均為重要拍攝地點，另加入台東熱氣球、原住民豐年慶典等內容，描述的是一群年輕人勇敢追夢、築夢踏實的勵志故事，拍攝期間經歷包括尼伯特颱風等，十分辛苦。

縣長黃健庭指出，希望透過連續劇將台東縣迷人的風景、特色的農產品及純樸敦厚的風土民情特色推廣至國內外，幫助台東縣觀光活動、農業推展為台東做最好的城市行銷。

《跟著讓愛飛揚去旅行》活動即日起至明年一月廿二日，詳情可參考活動官網：http://events.ctitv.com.tw/2016letitfly/，或臉書讓愛飛揚粉絲專頁。