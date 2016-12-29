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〈南部〉5農地停車場撤 池上憂連假塞車

2016-12-29

被檢舉開罰 並限期改善

〔記者王秀亭／池上報導〕池上伯朗大道、金城武樹爆紅後，周邊自行車出租業者如雨後春筍般開店，部分業者將休耕稻田變免費停車場遭檢舉，被縣府開罰後，因無轉圜餘地，五家業者已在縣府連續開罰的最後通牒前，將地上物撤離，「農地農用精神確實不能毀。」只是元旦、農曆春節連假將至，停車問題勢必再度成為隱憂。

縣府地政處長江清華表示，由於池上五家自行車出租業者使用的農地是特定農業區的農牧用地，屬優良農田，已依各業者使用的農地面積，開罰六到十萬元不等的罰緩，並限期在年底前撤離所有地上物，恢復耕作。

業者已搬離 今將解除列管

江清華說，期間雖與業者召開多次說明會，及進行溝通，但依法令無轉圜餘地的空間，若業者未在期限內搬離，即要連續開罰，而目前五家業者皆已搬離，今天將召開解除列管會議。

自行車出租業者之一、錦園村長李文源無奈表示，池上多數農友以種稻為生，文化景觀區也是以稻田美景吸引遊客，農地農用精神確實應該持續，只是停車問題困擾著業者及在地居民，憂心沒有休耕稻田做停車場，周邊無足夠的空間可供停放遊客車輛，將成連假最大的問題。

池上鄉自行車自治協會會長邱遠東表示，以撤離地上物的五家業者分別為捷登、萬安、全方位、藏龍、宏義，農地變停車場的面積加起來近一公頃，約可停放五百輛以上車輛，在連續假期確實有助解決周邊交通問題，明年元旦、農曆春節連假會出現周邊交通堵塞問題已可預見，業者們也苦思解決對策，目前無解。

鄉長：停車問題 還在尋解套

池上鄉長張堯城指出，五家撤離農地的業者有的經營縮小規模，改在自家曬穀場或自有建地經營，也有業者轉移陣地，到離文化景觀區較近、停車位多的台東縣客家文化園區附近，至於未來人潮眾多時的停車問題，還在想辦法。

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  • 原本是池上自行車出租業者用來停放車輛的農地，目前已將地上物撤離，要農地農用。（記者王秀亭攝）

    原本是池上自行車出租業者用來停放車輛的農地，目前已將地上物撤離，要農地農用。（記者王秀亭攝）

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