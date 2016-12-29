〈南部〉5農地停車場撤 池上憂連假塞車
被檢舉開罰 並限期改善
〔記者王秀亭／池上報導〕池上伯朗大道、金城武樹爆紅後，周邊自行車出租業者如雨後春筍般開店，部分業者將休耕稻田變免費停車場遭檢舉，被縣府開罰後，因無轉圜餘地，五家業者已在縣府連續開罰的最後通牒前，將地上物撤離，「農地農用精神確實不能毀。」只是元旦、農曆春節連假將至，停車問題勢必再度成為隱憂。
縣府地政處長江清華表示，由於池上五家自行車出租業者使用的農地是特定農業區的農牧用地，屬優良農田，已依各業者使用的農地面積，開罰六到十萬元不等的罰緩，並限期在年底前撤離所有地上物，恢復耕作。
業者已搬離 今將解除列管
江清華說，期間雖與業者召開多次說明會，及進行溝通，但依法令無轉圜餘地的空間，若業者未在期限內搬離，即要連續開罰，而目前五家業者皆已搬離，今天將召開解除列管會議。
自行車出租業者之一、錦園村長李文源無奈表示，池上多數農友以種稻為生，文化景觀區也是以稻田美景吸引遊客，農地農用精神確實應該持續，只是停車問題困擾著業者及在地居民，憂心沒有休耕稻田做停車場，周邊無足夠的空間可供停放遊客車輛，將成連假最大的問題。
池上鄉自行車自治協會會長邱遠東表示，以撤離地上物的五家業者分別為捷登、萬安、全方位、藏龍、宏義，農地變停車場的面積加起來近一公頃，約可停放五百輛以上車輛，在連續假期確實有助解決周邊交通問題，明年元旦、農曆春節連假會出現周邊交通堵塞問題已可預見，業者們也苦思解決對策，目前無解。
鄉長：停車問題 還在尋解套
池上鄉長張堯城指出，五家撤離農地的業者有的經營縮小規模，改在自家曬穀場或自有建地經營，也有業者轉移陣地，到離文化景觀區較近、停車位多的台東縣客家文化園區附近，至於未來人潮眾多時的停車問題，還在想辦法。
看更多！請加入自由時報粉絲團
正修科大昨天傳出校園暴力事件，陳姓學生家長不滿兒子與同學在LINE上互嗆，揪人闖進校園毆打張姓學生，幫兒子出氣，還波及幫張拿衛生紙止血的何姓學生，警方已將陳父依傷害罪嫌送辦。警方調查，陳、張姓學生本是…
- 申請因病停職卻跑到風俗店兼差 37歲女公務員惹議
- 以色列遭禁屯墾 川普：保持堅強、1/20快到了
- 松本潤偷吃AV女優 長達4年
- 巨人洽談轉播 在台全力放送
- 自由廣場》德文老師說：Nicht lustig（這不好笑）
- 大專生公部門見習 明年職缺千名
- 元大寶華︰明年怠速式復甦
- 全民健保APP 看診資訊立即查
- 亞洲日企加薪 印度最多台灣最少
- 不聽勸阻// 退離國安人員赴中遭拘 將不營救
- 女員工過勞自殺 日電通社長將引咎辭職
- 于冠華結紮18年 再婚喊拚試管
- 退輔會8 家天然氣股權 轉讓國民黨
- 今年十大賺賠錢基金 巴西拉美最讚 中國最慘
- 山老鼠砍百歲老樹 警救命
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT delegation to China broke law: DPP legislator
- 追思會證道 牧師爆他生前外遇
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT chairwoman apologizes over party infighting
- 自由廣場》外交部長，你在等甚麼？
- 華銀徵314人 起薪33.5Ｋ
- 反洪派縮手 國民黨選制爭議暫歇
- ATT筷時尚 搶攻桃園外帶市場
- 三星合併案涉弊 韓國民年金總監被捕
- 國中158cm 陳柏良一度不想踢球
- 正名台灣 勿再自綁手腳
- 詐團豪宅當機房 供三餐、點心
- 以色列總理疑涉不法 傳檢察總長令調查
- 吳建豪沒空做人 無緣和老婆跨年
- 陽岱鋼加盟不到10天 球員卡出爐
- 林口倉儲大火 5000坪全毀
- 本季一場都沒打！ 蔣淯安第2高票
- 淡水有「攝」狼！ 開窗偷拍正妹入浴
- 疑妻外遇 殺妻後自殘判15年
- Chopard祖母綠 鎖定Super塔尖
- 美國務卿放起身砲 痛批以色列屯墾政策
- Dyson不倒翁吸塵器 翻倒自動站好
- 鼓勵都更 危險老屋再放寬
- 〈實現我的旅遊夢〉彷彿穿越時空─越南12日遊
- 民宅大火 3女衝火場救老伯
- 胡志強轟黨產會違憲 外媒質疑黨國不分
標題：〈南部〉5農地停車場撤 池上憂連假塞車
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email