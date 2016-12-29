〈台北都會〉捐600元助獨老 送「永不放棄悠遊卡」
2016-12-29
〔記者陳紜甄／台北報導〕年關將近，天氣變化大，獨居長者身體出現警訊若無人知，容易發生憾事。伊甸基金會推出「長者服務計畫」，定期訪視關懷獨居長者，也號召更多人一起關心，悠遊卡公司則推出限量兩千五百套「永不放棄悠遊卡」，即日起至明年二月二十八日，單筆捐款達六百元即可獲贈一套，捐款全數做為長者服務計畫經費。
據統計，台灣不到十人就有一名高齡長者。悠遊卡董事長林向愷在記者會中說，與伊甸合作，希望連結悠遊卡與公益活動，打造持卡人與悠遊卡成為有機共同體，號召更多人響應公益。
伊甸基金會說，希望可募得一百萬經費，提供長輩妥善完整的照顧。伊甸北投居服督導李孟峻長年照顧失智症外公，促使他進入長者照顧領域，也希望透過個人專業，帶給長輩們最好的服務，陪他們過好每一天。
悠遊卡公司說，永不放棄悠遊卡每套有白、灰色悠遊卡各一張，白色悠遊卡上印有「永不放棄」字樣，灰色則有三六五個小點，象徵長者即便因老化造成生活不便，仍堅持過好每一天。
民眾可透過伊甸基金會官網捐款專區「銀髮好日子，悠遊美一天」頁面捐款，單筆金額六百元即可獲贈一套永不放棄悠遊卡及特製的永不放棄限量磁鐵組。
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