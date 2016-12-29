〈台北都會〉水獺寶寶 自己秤體重

2016-12-29

台北市立動物園收容的3隻金門來的歐亞水獺寶寶「大金」、「小金」和「金莎」，經過一年多的訓練，愛吃的「三獺」看到保育員拿起目標棒指揮方向，就會迅速跑到指定地點立定站好，還會自己站上磅秤量體重，保育員就會獎賞牠們牛腱丁及柳葉魚！想一睹水獺們受訓的萌樣，每週二、四下午兩點可到「台灣區」。（圖：台北市立動物園提供，文：記者沈佩瑤）