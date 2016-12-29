〈台北都會〉北市以168專案加速都更 佔通過24％
2016-12-29
〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市副市長林欽榮昨天公布「都更一六八成果」，統計至十二月廿三日，申請辦理都市更新一六八專案件數共有六十六件，其中，更有正在審議程序或通過審議「轉換軌道」申請一六八專案。而今年透過專案通過都更審議會的案件共有十五件，佔今年所有通過都更會案件的廿四％。林欽榮呼籲，那些長年無法談下來的都更案，建議將不同意戶劃出，換軌走專案。
一六八專案是針對北市府協助百分之百同意且無爭議都更案優先進行，目標是六個月內完成都更事業計畫，八個月內完成都更權變計畫；此外，建管處加速建築執照核發、地政局都更建物測量預審措施及加速產登時程，平均作業時間為一百卅九天。
林欽榮說，近年房、地雙稅升高，導致民間都更意願低落，北市府已行文內政部，希望修改《都更條例》四十六條，將房屋稅減半徵收年限延長為四年、都更案採「協議合建」可享有土地增值稅及契稅減免等。他說，已取得內政部採納，但仍須修法後通過。
另外，台北市財政局明年提出房屋稅調整方案，給予新屋房屋構造單價將分六年緩漲、明年先打七折的優惠稅率。林欽榮計算，若是新房子又是都更案，那麼就七折又打五折，也就是卅五％的房屋稅。
對於那些無法達到百分百同意的都更案，林欽榮認為，都更成功的關鍵不在於「獎勵」，而是在「整合」，更認為更新計畫核定到拆除重建之間的最後一哩路，只有政府可以走完。
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