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〈台北都會〉酷課雲第500萬人次 北市教局送iPad

2016-12-29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕數位教育正夯，台北市教育局力推「酷課雲」學習平台，斥資上千萬打造跨領域雲端系統，八月十五日正式上線，截至十二月廿七日，瀏覽數已突破四百九十一萬人次。教育局昨天宣布舉辦「酷課500萬，學習有夠讚」活動，尋找第五百萬瀏覽數的登入使用者，要贈送市價萬元的iPad Mini一台，並加碼另贈一台給第二百萬個點閱影片的登入使用者。

據統計，目前在酷課雲平台上的人氣點閱王為地理科影片「台灣水資源的開發概況」，超過六千人次瀏覽。

第200萬名點閱影片也送

教育局長曾燦金昨天表示，酷課雲八月十五日上線至今，總點閱率已突破四百九十一萬，教育局要尋找第五百萬瀏覽數的登入使用者，送上iPad Mini。

他指出，「第五百萬瀏覽數的使用者，不見得是台北市會員」，歡迎全國各地師生踴躍登入，享受酷課雲資源。

而影片點閱也已衝破一百七十六萬三千人次，教育局大方加碼，要再送一台給第兩百萬名點閱影片的登入使用者。

台北酷課雲耗時三年打造，不但是橫跨廿四個學科的雲端學習系統，還包含酷課學習、酷課學堂、酷課閱讀和酷課校園等功能，除了台北市二百八十五所中小學能使用酷課雲，只要申請登入帳號，通過認證，全國師生及海外僑生都能共享資源。

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