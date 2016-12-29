〈台北都會〉台大醫院鍋爐室未列古蹟 將拆解平移
2016-12-29
列歷史建築 建物可切割移動
〔記者聶瑋齡／台北報導〕第八十八次台北市文化局文資審議列「中正區台大醫院西址鍋爐室」為歷史建築，日治時期興建的「鍋爐室與洗衣房拆解平移十公尺，全部保留」，引起文史團體不滿。
文史團體批 步三井倉庫後塵
文史團體認為，鍋爐室應認定為「市定古蹟」，讓古蹟保護不是以「登錄歷史建築」方式列冊，最著名的例子就是「三井倉庫」，被列歷史建築，而不是市定古蹟，因此可「切割移動」，失去保存歷史建築原本風貌！
本案爭議起始於一九九八年台大醫院市定古蹟公告範圍不明確，要求文化局與地政局重新劃定界線。鍋爐室於日治時期建造，有一百多年前最新的醫療作法與在醫療建築史上的定位，相同建築師的建物已被列為古蹟，鍋爐室卻不列入。台大醫院為了新建工程，已拆除台大醫院西側美援時期的部分建築。
先拆再重組 當醫院新樓正面
文化局副局長田瑋則說，現在台大醫院的興建方案後續可追蹤，但並不是相同日治時期的建築公司建造，就可直接認定為古蹟，而是要看建築的構造、用途、歷史價值等等。
列為歷史建築後，舊有的鍋爐室將拆解重組，並將鍋爐室作為新建築的正面（主要入口），保存「紅磚」，造型特別的煙囪則會規劃為主要的景觀設計。未來規劃醫療史博物館，展出醫療器材與書籍。
鍋爐室與煙囪兼具日治時代的建築美學，已成為中山南路的重要景觀。鍋爐室為日治台北病院建築群之一，提供醫院蒸氣，作為滅菌、供應熱水及烹煮熱源之用，見證了台灣近代醫療發展，極具歷史價值。
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