| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉台大醫院鍋爐室未列古蹟 將拆解平移

2016-12-29

列歷史建築 建物可切割移動

〔記者聶瑋齡／台北報導〕第八十八次台北市文化局文資審議列「中正區台大醫院西址鍋爐室」為歷史建築，日治時期興建的「鍋爐室與洗衣房拆解平移十公尺，全部保留」，引起文史團體不滿。

文史團體批 步三井倉庫後塵

文史團體認為，鍋爐室應認定為「市定古蹟」，讓古蹟保護不是以「登錄歷史建築」方式列冊，最著名的例子就是「三井倉庫」，被列歷史建築，而不是市定古蹟，因此可「切割移動」，失去保存歷史建築原本風貌！

本案爭議起始於一九九八年台大醫院市定古蹟公告範圍不明確，要求文化局與地政局重新劃定界線。鍋爐室於日治時期建造，有一百多年前最新的醫療作法與在醫療建築史上的定位，相同建築師的建物已被列為古蹟，鍋爐室卻不列入。台大醫院為了新建工程，已拆除台大醫院西側美援時期的部分建築。

先拆再重組 當醫院新樓正面

文化局副局長田瑋則說，現在台大醫院的興建方案後續可追蹤，但並不是相同日治時期的建築公司建造，就可直接認定為古蹟，而是要看建築的構造、用途、歷史價值等等。

列為歷史建築後，舊有的鍋爐室將拆解重組，並將鍋爐室作為新建築的正面（主要入口），保存「紅磚」，造型特別的煙囪則會規劃為主要的景觀設計。未來規劃醫療史博物館，展出醫療器材與書籍。

鍋爐室與煙囪兼具日治時代的建築美學，已成為中山南路的重要景觀。鍋爐室為日治台北病院建築群之一，提供醫院蒸氣，作為滅菌、供應熱水及烹煮熱源之用，見證了台灣近代醫療發展，極具歷史價值。

廣告
  • 「中正區台大醫院西址鍋爐室」列歷史建築，將拆解平移10公尺重組，引發文史團體不滿。（記者聶瑋齡攝）

    「中正區台大醫院西址鍋爐室」列歷史建築，將拆解平移10公尺重組，引發文史團體不滿。（記者聶瑋齡攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
拆建成圓環留蓄水池 打造地景廣場

古蹟露天重現日治意象台北小吃地標建成圓環正在拆除中，重見天日的市定古蹟「大稻程圓環防空蓄水池」則規劃為公園綠地，公園處說，將以造景區分四個時…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：〈台北都會〉台大醫院鍋爐室未列古蹟 將拆解平移


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.