〈台北都會〉拆建成圓環留蓄水池 打造地景廣場
古蹟露天重現日治意象
〔記者聶瑋齡／台北報導〕台北小吃地標建成圓環正在拆除中，重見天日的市定古蹟「大稻程圓環防空蓄水池」則規劃為公園綠地，公園處說，將以造景區分四個時期的圓環建物，打算用灌木「七里香」打造日治時期「圓公園」圓環意象。
蓄水池目前外層由Ｈ型鋼構材料保護，避免因進行拆除圓環工程受損。市場處說，預計明年一月中拆完，之後由公園處進駐。
地景廣場將打造成下沉式廣場，兼具解說及觀景平台功能，設置噴水池、展演舞台，設寬步道，方便身障朋友、老人與小孩。廣場材質及配置透過同心圓式花圃、座椅牆、地崁燈、紅磚、石材，區分圓環不同時期的歷史位置，從日治時期一九○八年的「圓公園」、一九四三年「大稻埕蓄水池興建」、一九五○年「老圓環鼎盛時期」到二○○三年「建成圓環開幕」。
尚未規劃美食攤商進駐
大稻埕防空蓄水池遺構則以露天方式呈現，拉近古蹟與民眾的距離，並種植日治時期圓環主要植栽「七里香」，凸顯當年的「嗅覺記憶」。
然而，美食的時代記憶規劃僅保存二○○三年圓環美食館的局部鋼柱，象徵圓環建物的興建與拆除的記憶。至於是否規劃美食空間讓合法攤商進駐，公園處說，有活動廣場供舉辦活動，但需依照「台北市公園場地使用辦法」向公園處申請，市場處尚未規劃相關攤商進駐。
文大學者郭瓊瑩則說，歷史記憶不一定需要由實體攤商呈現，用現代科技的VR、AR投射出以前人聲鼎沸的場景，也可拉近人跟土地的關係。
圓環在日治時期新建鐵路後逐漸繁榮，原為「圓公園」。二戰末期盟軍轟炸，日本殖民政府在圓環設置防空壕和蓄水池。戰後，防空壕拆除、蓄水池填平，圓環改為夜市風貌，成為台北的代表景點，地底下的防空蓄水池逐漸被遺忘，直到二○○一年圓環建物喊拆，開挖時發現大片紅磚牆才重現，經專家鑑定，正式指定為市定古蹟。
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