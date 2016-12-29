〈台北都會〉姊妹校訪永平 體驗原民文化

2016-12-29

〔記者翁聿煌／新北報導〕市立永平高中十二月下旬接待馬來西亞循人中學姊妹校師生到訪，特別安排來賓赴烏來國中小探訪學習泰雅族原民文化，換穿泰雅服飾和見習串珠等手工藝，以及品嚐原民風味餐，讓國際友人認識台灣的多元族群文化。

烏來國中小校長洪慶源說，原住民學生以泰雅族歌謠迎賓，校方請來原民耆老安排豐富的文化體驗課程，帶著來賓走入原住民的生活，包括穿著、餐飲和編織等日常生活型態。

永平高中及循人中學師生，聽取泰雅生活文化知識後，午餐前使用部落傳統杵臼，兩兩一組「麻糬搗米」、製作點心，享用原民傳統美食。