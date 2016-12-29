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〈台北都會〉元旦升旗再健走 挑戰萬步遊古蹟

2016-12-29

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市一○六年元旦升旗典禮將於淡水金色水岸舉行，推出全台獨一無二的水上升旗典禮，結合市府動健康政策，邀請民眾健行一萬零六百步，闖四關暢遊古蹟，完成挑戰可獲贈限量元旦升旗紀念運動巾。

民政局長江俊霆表示，明年元旦升旗典禮移師可容納萬人的淡水金色水岸，把旗桿架設在船上，十二艘國旗船隊在金碧輝煌的淡水河一字排開，民眾可遠眺觀音山，欣賞淡水河之美。

活動當天，民眾領取闖關卡後出發健走，沿途經海關碼頭、滬尾礮台、一滴水紀念館、紅毛城、小白宮、多田榮吉故居、得忌利士洋行及淡水禮拜堂等古蹟，全程六公里約一萬零六百步，可消耗近四百卡熱量，還能學到健身達人一休老師設計的塑身運動。

健行結束別急著離開，可順道逛老街，品嘗阿給、鐵蛋、魚酥等美食，或安排文青行程，到淡水文化藝術中心雲門劇場欣賞表演。限量五千名的團體名額已被秒殺一空，元旦當天將開放三千名現場報名，請民眾多利用大眾交通工具。

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  • 106年元旦升旗典禮將於淡水金色水岸舉行，當天開放3000名現場報名名額。（記者賴筱桐攝）

    106年元旦升旗典禮將於淡水金色水岸舉行，當天開放3000名現場報名名額。（記者賴筱桐攝）

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