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〈台北都會〉一例一休加班費 柯：環局恐增8千萬

2016-12-29

〔記者郭安家、張議晨／台北報導〕一例一休上路後，新北市府表示加班費暴增三．六億。市長柯文哲昨早於南門市場年菜採購月活動受訪說，一例一休後，單單北市環保局要追加加班費八千多萬元，這沒有辦法單一局處提出討論，所以他要求人事處把案子收回去，通案了解一例一休後，對北市府八萬名公務員到底會有衝擊多大，還有一、二個月時間通案處理。

北市府人事處長懷敘指出，初步看來環保局較多人會領到加班費，未來排班方式可能需要調整，工作分輕重緩急，沒有必要性、急迫性，盡量不要假日上班，不要讓加班費大量暴增，人力使用合乎經濟，畢竟《勞基法》修法重點不是給加班費，而是讓勞工能真正週休二日；但他強調，北市府對市民的服務不會打折。

柯文哲坦言若規則改變，會從加班、管理方式做調整；有新問題，要想出新解決方案，一例一休不只企業要應付，連公家機關也要因應。

至於台北市立聯合醫院，雖為公部門，但該院超過六成人力適用《勞基法》，預估明年度加班費增加兩千萬元以上。此外因聯醫約用人員平均年資為九年，特休假新制明年元旦上路後，預計明年會增加七千日以上特休假，需要卅名人力才能補足缺口。

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