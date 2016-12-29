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〈台北都會〉4河濱公園跨年 看2地煙火

2016-12-29

〔記者何世昌、陳紜甄／台北報導〕台北一○一跨年煙火秀邁入第十三年，兩萬發煙火將搭配燈光秀齊發，施放總長共二三八秒，預計吸引破百萬人潮。若不想在市府廣場「人擠人」，北市府推薦民眾可至彩虹、美堤、觀山和迎風等四座河濱公園欣賞絢爛煙火；位在貓空的樟湖步道、樟樹步道，以及指南宮純陽寶殿、凌霄寶殿也是絕佳觀賞高點。

北市跨年夜首創雙現場、雙主題派對同歡；台北一○一將施放二三八秒跨年煙火，美麗華百樂園今年亦祭出長達三一七秒的「３Ｄ彩虹煙火」。北市水利處指出，彩虹、美堤、觀山及迎風河濱公園地點佳，可同時欣賞兩處的煙火；其中，受到東北季風影響，彩虹河濱公園位於上風處，不會受到煙塵遮蔽視線。

象山步道 觀景平台也很棒

山區步道可體驗「制高點」鳥瞰感受。北市大地處首推「象山步道」，其設有觀景平台，民眾搭捷運至象山站、再步行抵達；位在貓空的樟湖步道、樟樹步道，及指南宮雖視野較遠，但周遭無光害，可清楚欣賞煙火秀。

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