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〈台北都會〉跨年夜不落垃圾 千餘學子宣導

2016-12-29

〔記者張議晨／台北報導〕後天就要瘋跨年，因應跨年人潮，北捷推出「潮天團」維持捷運站秩序，環保局則號召千名學生義工響應跨年環保行動，於跨年夜當天宣導「垃圾不落地」，維持狂歡後的市容清潔。

環保局今年發起「二○一七環保跨年清潔熊讚」活動，跨年夜除出動八百卅一名清潔人力外，另號召一千三百位學生義工，宣導民眾落實「垃圾不落地」、「使用環保餐具」、「隨身帶環保杯」、「牽手搭捷運」及「垃圾全分類」。

環保局科長蔡清村表示，每年跨年活動府前廣場都會湧入大量人潮，當天除動員清潔人力外，另結合台北市紅十字會、各大專院校崇德社、台灣各大學聯盟、環保星勢力志工隊及景文高中等學生義工，於跨年夜在市府周邊各捷運出入口及活動會場，協助環境整潔。

環保星勢力志工隊預告，志工隊將於跨年夜在街頭快閃宣導，搭配標語、流行舞蹈，向民眾推廣源頭減量、垃圾不落地，同時協助市容環境清潔服務。

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