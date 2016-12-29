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〈台北都會〉北捷「潮天團」出動 4捷運站紓壓

2016-12-29

〔記者陳紜甄／台北報導〕因應跨年活動人潮，北捷卅一日當晚派出兩千名人力，於重點車站進行三級管制、部分列車過站不停、禁止攜自行車搭乘捷運以及設置博愛優先通道與電梯，保障民眾安全，疏導人潮。活動結束當晚，北捷並出動潮天團，維持散場人流秩序。

北捷表示，鄰近跨年活動現場的市政府站及台北一○一／世貿站，視人潮狀況，適時採取部分列車過站不停，民眾可提早於國父紀念館站、信義安和站下車，步行前往會場。自卅一日早上六點至下午三點，開放民眾攜帶自行車搭乘捷運，下午三點後，自行車則禁止進入捷運。

北捷表示，跨年當晚設置博愛優先通道及電梯管制措施。博愛優先通道設置於市政府站、國父紀念館站、台北一○一／世貿與象山站，提供身障、孕婦或其他行動不便者通行。

兩人一組 唱歌、表演

跨年倒數煙火施放後，約明年一月一日凌晨十二點左右，是人潮湧入捷運的高峰期。避免人潮短時間內湧入捷運，北捷於月台、收費閘門與出入口，進行三級管制。北捷表示，出入口管制時，民眾每次約有五分鐘等候時間，等待人流疏散，方可進入捷運。民眾等候期間，潮天團會於象山站、國父紀念館站、市政府站與台北一○一／世貿站，八個重點出入口，一個出入口出動兩名潮天團人員，舉辦有獎徵答、唱歌或表演，舒緩民眾焦躁情緒，同時進行宣導，維護現場秩序。

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  • 北捷出動「潮天團」搞笑管制跨年活動人潮。（記者陳紜甄攝）

    北捷出動「潮天團」搞笑管制跨年活動人潮。（記者陳紜甄攝）

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