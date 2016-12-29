〈台北都會〉自力更新籌資 5社區成功獲補助經費

2016-12-29

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市今年起推動防災型都更，四月修正自力更新補助要點，細分補助階段及提高補助金額，截至年底，成功協助五處社區請領補助經費，解決初期資金短缺問題。

都市更新處處長張溫德指出，市府啟動防災型都更行動方案以來，除經費補助外，推出社區輔導、老屋健檢、補強重建一條龍服務、都更推動師蹲點及媒合平台等配套措施，社區可依其需求及特性選擇。

張溫德分析，民眾辦理自力更新主要困境為資金籌措不易，市府增加經費補助，從原本兩百八十萬元，提高到六百三十萬元，修法至今已有五個社區請領不同階段補助款，其中一處社區進入都市更新事業計畫公開展覽階段，整合順利。

更新推廣科科長張端益表示，過去市府提供五階段經費補助，修法後細分為十二階段，減輕民眾負擔，獲補助的五處社區，分別是三重區重新路三段五十二萬元、永和區信義路二十萬元、三重區安和路六十二巷兩百萬元、三重區仁愛街四十三巷二十萬元及新莊路三百一十七號八十五萬元。