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〈台北都會〉嚴查工安 市府突檢淡水高樓層工地

2016-12-29

〔記者賴筱桐／新北報導〕日前桃園某高中工地鷹架倒塌，造成五位工人意外死亡，新北市政府決定抽查工地，昨天工務局會同專業技師等，突襲檢查淡水區八勢路工地，發現部分樓層鷹架及防墜網未固定妥當，且其中一支鋼筋保護層不足，要求限期改善，並依違反建築法規定，開罰承造人九千元。

本案位於淡水竹圍地區山坡地，基地面積約三千坪，將興建地下四層樓、地上二十一層樓建築物，一○三年二月動工，目前蓋到第十二層樓板。工務局副局長吳世瑋表示，稽查過程發現，攸關施工人員安全的鷹架斜拉桿，螺絲未完全固定，且防墜網綁紮不確實；一般鋼筋保護層混凝土厚度約三至四公分，但第十二層樓板其中一支邊柱的鋼筋保護層僅約一公分，恐影響結構安全，要求業者限期改善。

工務局統計，截至十一月底，共執行八十三件專案建築工地品質管理檢查，主要缺失包括施工環境不良、周遭道路及公共設施維護不佳、主要結構或鋼筋未依規定綁紮、自主檢查不足、勞安設備缺失、起重機升降設備缺失等，查核後均要求限期十四天內改善，並依違反建築法開罰九千元。

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  • 新北市工務局副局長吳世瑋（藍背心者）帶隊稽查淡水區某工地。（工務局提供）

    新北市工務局副局長吳世瑋（藍背心者）帶隊稽查淡水區某工地。（工務局提供）

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