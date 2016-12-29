〈台北都會〉有線電視收費 上限維持500元
2016-12-29
明年十一月前須全部完成數位化
〔記者賴筱桐／新北報導〕一○六年新北市有線電視費率昨天出爐，十一家既有業者，每戶收視費上限維持五百元，另四家跨區業者提供九十九元至五百元收費組合，最高不得超過五百元，既有業者明年十一月前須全部完成數位化，未達標準者，將刪減一○七年五％至八％基本費率。
新北市有線廣播電視費率審議委員會十二月起召開四次會議，邀請消費者保護團體、傳播、財經、會計、法律領域專家學者，針對業者經營狀況與提報費用資料進行審議。
頻道套餐組合 不得超過5百元
會中決議，一○六年十一家既有業者維持每月每戶五百元收視費，另四家跨區業者，包括新北市、數位天空、大豐及全國，各提供至少三種基本頻道收視組合，最低價每戶每月僅九十九元，超過一百個頻道的套餐組合祭出四百五十元或五百元優惠價。
此外，一○六年十一月底前，有線電視業者須全面數位化，並推動分組收費，提供收視戶高畫質頻道及多元互動式服務；未達成目標者，委員會將依該業者一○七年基本費率刪減五％至八％。
費率審議委員會強調，業者若有惡性競爭情形，將立即重啟費率審查機制，確保消費者權益。
新聞局新聞行政科視察謝明傑表示，配合市府政策，有線電視業者提供社會局登記有案的低收入戶免收裝機費及基本頻道收視費服務，安裝比率達五十五．一％，未來業者應配合市府媒合外界捐贈的電視機，主動聯繫及確認意願後，為低收入戶裝機，提高申裝比率。
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