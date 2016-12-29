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〈北部〉涉強盜躲姪女租屋處 「爸爸」露餡

2016-12-29

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣48歲鍾姓男子本月1日，假裝向三灣鄉內灣村楊姓鄰長的82歲妻子問路，卻闖入屋內，拿起廚房菜刀砍傷老婦右手臂搶奪手表，逃逸無蹤。警方循線前晚在鍾男姪女的租屋處將他逮捕到案。

警方表示，鍾男18年前曾經犯下8件強盜案，入監服刑15年，才出獄不到4年，鍾男除犯下三灣強盜案外，還在頭份、南庄及新竹縣市等地區涉多起強盜、機車竊盜等案件，更膽大包天在神明面前搶香客財物，將進一步調查釐清。

由於鍾男居無定所，也鮮少與親戚朋友往來，不過鍾男與已過世弟弟感情很好，警方研判鍾男會與姪女聯繫，且調查發現鍾男姪女目前無業，卻時常帶飼養犬隻上寵物美容店消費，本月4日新租賃一間套房，更讓警方懷疑。

警方查訪屋主，得知11日有一名自稱鍾女「爸爸」的中年男子，入住該處，但鍾父早已過世，警方研判這名「爸爸」就是鍾嫌，經連日埋伏，前晚在該租屋處逮捕鍾男。

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  • 警方昨日帶鍾男到犯案地點模擬犯案過程。 （記者許展溢翻攝）

    警方昨日帶鍾男到犯案地點模擬犯案過程。 （記者許展溢翻攝）

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