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〈北部〉買入假玉暴瘦 珠寶店員求償

2016-12-29

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕范姓婦人被指控拿假玉鐲到珠寶店賣得5萬元，王姓女店員鑑定發現是假貨，但范女否認還說她掉包，王女氣得在5個月內暴瘦40多公斤，訴請賠償，法官判決范女應歸還5萬元價金。

王女指控，去年10月28日，范女到店內賣1只玉鐲，要價5萬元，因店裡無儀器可鑑定玉鐲是否天然Ａ貨（即真貨），事後她以紅外線光譜儀鑑定，發現竟是Ｂ貨（即假貨），以電話通知取消交易並要求退款，范女避不見面。

王女說，調解會上范女一再推託「我錢已經花光」、「你能拿我怎麼樣？」王女說此事嚴重衝擊她的人生觀與價值觀，不到5個月體重急降40多公斤，精神至今難以平復，因此提告求償精神慰撫金5萬元與玉鐲5萬元共10萬元。

范女質疑，她怎麼知道王女還的是她原來拿去賣的東西？

法官調查，本案是因范女母親缺錢，託她兜售玉鐲，但並未提供任何照片或保證書，王女交易後請人以紅外線光譜儀初步判別結果為假貨，隨即通知人還在附近的范女，范女卻拒絕折返，不予理會，事後還稱玉鐲遭掉包。

法官認為，王女既已表示撤銷錯誤承買的意思，范女就應返還拿到的5萬元價金；至於王女體重直線下降等問題，並非范女直接加害，因此求償精神慰撫金5萬元部分駁回。

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