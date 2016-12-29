〈北部〉長照2.0人力缺口 中央允協助

2016-12-29

〔記者王錦義／花蓮報導〕中央推動「長照十年計畫2.0」但花蓮地區幅員遼闊，還有專業人員不足的問題，行政院東部服務中心執行長許傳盛昨到門諾醫院長照部拜訪，希望了解上路後執行面可能會遇到的問題，許傳盛說，反應意見包含照護員薪資低、外籍照護員考照有語言困難、偏遠行程太遠等問題，將帶到中央幫忙解決。

門諾醫院長照部主任戴玉琴說，門諾在卓溪鄉進行社區照護培力五年多，培養許多長照人力，配合辦理長照計畫是比較容易的，但未來要推展到其他地區，就不一定有此優勢。此外，基層照護員的薪資每月實領不到兩萬五，低於一般醫院照護行情，讓照護員無意到偏鄉地區服務，且C級巷弄照顧站的行政、水電經費一年僅十萬等，經濟的壓力讓地方團體、協會等要負擔照護責任是心有餘而力不足。

戴玉琴說，面對人力缺口，雖然政府有意納入外籍照護員，但上課、考照時使用中文字，對他們來說是無形的障礙，使有意投入的外籍人力卻步。此外，花東有許多原住民部落，有些部落仍維持傳統生活文化，有特殊的禁忌與生活習慣，對不同族群的敏感度也比較高，這些都是要有一定在地經驗及人力品質要求的單位才能達到，希望相關部會能多加規劃。

曾任多個縣市社會局長的許傳盛對社會政策相當了解，他說，在照護端來說，長照產業要吸引人力投入並完善發展，必須要先有足夠經費及穩定延續的政策，讓承接單位能安心投入；而關於外籍人士考照，他也將與衛福部、勞動部討論，是否能改以駕照考試方式，學科部分以該國母語文字進行，這些建議他會收集整理並彙報中央。