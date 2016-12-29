| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉長照2.0人力缺口 中央允協助

2016-12-29

〔記者王錦義／花蓮報導〕中央推動「長照十年計畫2.0」但花蓮地區幅員遼闊，還有專業人員不足的問題，行政院東部服務中心執行長許傳盛昨到門諾醫院長照部拜訪，希望了解上路後執行面可能會遇到的問題，許傳盛說，反應意見包含照護員薪資低、外籍照護員考照有語言困難、偏遠行程太遠等問題，將帶到中央幫忙解決。

門諾醫院長照部主任戴玉琴說，門諾在卓溪鄉進行社區照護培力五年多，培養許多長照人力，配合辦理長照計畫是比較容易的，但未來要推展到其他地區，就不一定有此優勢。此外，基層照護員的薪資每月實領不到兩萬五，低於一般醫院照護行情，讓照護員無意到偏鄉地區服務，且C級巷弄照顧站的行政、水電經費一年僅十萬等，經濟的壓力讓地方團體、協會等要負擔照護責任是心有餘而力不足。

戴玉琴說，面對人力缺口，雖然政府有意納入外籍照護員，但上課、考照時使用中文字，對他們來說是無形的障礙，使有意投入的外籍人力卻步。此外，花東有許多原住民部落，有些部落仍維持傳統生活文化，有特殊的禁忌與生活習慣，對不同族群的敏感度也比較高，這些都是要有一定在地經驗及人力品質要求的單位才能達到，希望相關部會能多加規劃。

曾任多個縣市社會局長的許傳盛對社會政策相當了解，他說，在照護端來說，長照產業要吸引人力投入並完善發展，必須要先有足夠經費及穩定延續的政策，讓承接單位能安心投入；而關於外籍人士考照，他也將與衛福部、勞動部討論，是否能改以駕照考試方式，學科部分以該國母語文字進行，這些建議他會收集整理並彙報中央。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
帳務核銷 半數消防分隊有疏失

桃園市政府消防局各外勤分隊，被審計處調查發現疑似使用空白收據報帳；消防局成立專案小組調查，發現承辦人員只是便宜行事，並無使用空白收據情形，最後視情節輕重，分別予以書面警告、申誡等處分，總計五十五人受到…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：〈北部〉長照2.0人力缺口 中央允協助


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.