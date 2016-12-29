〈北部〉長照2.0人力缺口 中央允協助
〔記者王錦義／花蓮報導〕中央推動「長照十年計畫2.0」但花蓮地區幅員遼闊，還有專業人員不足的問題，行政院東部服務中心執行長許傳盛昨到門諾醫院長照部拜訪，希望了解上路後執行面可能會遇到的問題，許傳盛說，反應意見包含照護員薪資低、外籍照護員考照有語言困難、偏遠行程太遠等問題，將帶到中央幫忙解決。
門諾醫院長照部主任戴玉琴說，門諾在卓溪鄉進行社區照護培力五年多，培養許多長照人力，配合辦理長照計畫是比較容易的，但未來要推展到其他地區，就不一定有此優勢。此外，基層照護員的薪資每月實領不到兩萬五，低於一般醫院照護行情，讓照護員無意到偏鄉地區服務，且C級巷弄照顧站的行政、水電經費一年僅十萬等，經濟的壓力讓地方團體、協會等要負擔照護責任是心有餘而力不足。
戴玉琴說，面對人力缺口，雖然政府有意納入外籍照護員，但上課、考照時使用中文字，對他們來說是無形的障礙，使有意投入的外籍人力卻步。此外，花東有許多原住民部落，有些部落仍維持傳統生活文化，有特殊的禁忌與生活習慣，對不同族群的敏感度也比較高，這些都是要有一定在地經驗及人力品質要求的單位才能達到，希望相關部會能多加規劃。
曾任多個縣市社會局長的許傳盛對社會政策相當了解，他說，在照護端來說，長照產業要吸引人力投入並完善發展，必須要先有足夠經費及穩定延續的政策，讓承接單位能安心投入；而關於外籍人士考照，他也將與衛福部、勞動部討論，是否能改以駕照考試方式，學科部分以該國母語文字進行，這些建議他會收集整理並彙報中央。
看更多！請加入自由時報粉絲團
桃園市政府消防局各外勤分隊，被審計處調查發現疑似使用空白收據報帳；消防局成立專案小組調查，發現承辦人員只是便宜行事，並無使用空白收據情形，最後視情節輕重，分別予以書面警告、申誡等處分，總計五十五人受到…
- 申請因病停職卻跑到風俗店兼差 37歲女公務員惹議
- 以色列遭禁屯墾 川普：保持堅強、1/20快到了
- 美國務卿放起身砲 痛批以色列屯墾政策
- 高通在韓 挨罰8.53億美元
- 抓寶摔傷不知在哪 救護員Google神救援
- 癌細胞基因檢測 突變轉移有藥醫
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT calls an international news meeting over assets
- 莉亞公主永別 星戰8成遺作
- 女員工欠錢 老闆逼賣淫
- 不聽勸阻// 退離國安人員赴中遭拘 將不營救
- 日對台機構正名：日本台灣交流協會
- 巨人保護陽岱鋼 證實簽5年
- 台大「希望入學」放榜 30寒生拚翻身
- 自由廣場》德文老師說：Nicht lustig（這不好笑）
- 不改「巨砲」本色 鋒砲打斷球桿
- 明年投資 過半理專看好債市
- 淡水有「攝」狼！ 開窗偷拍正妹入浴
- 死刑未廢 殺妻殺女判死定讞
- 台水：明年底前水價不會漲
- 焦點評論》國民黨程序正義通通不見了
- 興航爆量漲停 疑大股東出手
- 係金A! 楊麗花歌仔戲又來了!
- Dyson不倒翁吸塵器 翻倒自動站好
- 葡萄王「靈芝王」 爆過期改標再賣
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT delegation to China broke law: DPP legislator
- 孟加拉成衣工月薪僅2K 罷工抗議後1500人遭開除
- 駐越核發簽證收賄 蕭裕文判刑12年
- VJ分手內幕好精彩 錦榮大膽這樣說
- 向黨產會潑糞 男子侮辱公署起訴
- 台塑越鋼污染 越南GDP減0.3個百分點
- 小王急喊穿衣服 被抓姦拗玩視訊
- 逼妻低頭吃狗便 子阻止挨揍
- 小學生補習 一年砸600億
- 關注議題找出合作契機 台日再升溫關鍵
- 草蜢難忘梅姑 新歌揪心憶當年
- 台美肥咖不互惠 財部爭取簽協議
- 巨人陽元年 戰經典有懸念
- 防假新聞影響大選 捷克設專責機構
- 插隊被糾正 西瓜刀不敵助行器
- SBL明星賽紅白選秀 「總ㄟ」好糾結
標題：〈北部〉長照2.0人力缺口 中央允協助
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email