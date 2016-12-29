〈北部〉訪視蔬菜檢驗流程 花蓮縣議員促把關

2016-12-29

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣蔬菜運銷合作社九月間傳出有農藥檢驗員疑因把關太嚴銷毀農藥超標農產遭人恐嚇，花蓮縣議會農業小組組專案調查，召集人王燕美等十一名縣議員昨到合作社了解蔬菜檢驗流程，王燕美說，食安是消費者最關心的問題，希望縣府、合作社能當檢驗員強力後盾，同時對於外來蔬菜從源頭把關，衛生局做好市售抽驗把關，保障所有消費者食的安全。

縣府衛生局指出，目前縣內對於蔬果殘留農藥有三層把關機制，除農政單位到田間的抽驗，第二層則是合作社及農會的生化快速篩檢，衛生局做第三層的把關，針對所有市售蔬果進行抽驗檢測，今年合計抽驗一百七十件，不合格十六件，其中有十件屬於外地蔬菜，移送外縣市政府衛生局裁罰；而本地產蔬菜不合格為六件。

副局長鍾美珠說，明年元月開始衛生局將提供民眾免費農藥殘留檢測，十三鄉鎮的衛生所接受民眾送驗蔬菜，只要民眾從市面上購買蔬果覺得有疑慮，可以採集一定數量約兩百公克上下的樣本，然後註明購買時間、地址、店名來源等資訊，送往各地衛生所，將送往衛生局檢驗農藥殘留，一旦抽出違反標準，將依法對來源追蹤處辦，希望擴大檢驗範圍，保障消費者安全。