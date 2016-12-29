| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉台灣好行縱谷線 綠能公車元旦上路

2016-12-29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕原花蓮客運承攬的觀光局「台灣好行」縱谷花蓮線，將行駛到年底為止，明年元旦將改由太魯閣客運的「303花蓮火車站─大農大富平地森林園區」線「無縫接軌」，由於監理業務從公路總局改成花蓮縣政府轄管，因此屬於市區公車新闢路線，將成為全國第一個行駛低底盤綠能公車的台灣好行路線。

交通部觀光局的「台灣好行」觀光巴士，在花蓮共有太魯閣線、縱谷花蓮線二條路線，原本都是花蓮客運承攬，分別行駛1133（臺鐵花蓮車站─天祥）、1139（台鐵花蓮車站─大農大富平地森林園區）兩路公車。

承辦的縣政府建設處表示，交通部觀光局的「台灣好行」巴士「縱谷花蓮」線，原本由交通部公路總局及花蓮監理站負責監理業務，屬於「公路客運」路線；今年主管機關移給花蓮縣政府、花東縱谷國家風景區管理處合作承辦，轉為「市區公車」路線，縣府負責監理業務，而行銷由縱管處負責。

全線11個停靠站 明年推套票

縣府建設處長陳泰昌說，由花蓮客運改成太魯閣客運，全線十一個停靠站、以及每日去、回各七班車，都沒有改變，票價則按里程計算，票價表https://goo.gl/B4Czgu；他說，預計明年中會推出一日遊、二日遊套票。

太魯閣客運公司表示，將以七輛電動綠能巴士行駛台灣好行縱谷線，其中還有一輛車車上有二個殘障輪椅座位，方便行動不便者搭乘。經理王怡仁說，平日、假日都是十四班車，但因十二月才剛標到，且觀光局的行銷經費尚未核撥，因此雖明年元旦新路線就要上路，但車身塗裝還來不及改成「台灣好行」專屬外觀，會先在車頭、以及車子擋風玻璃上方的ＬＥＤ燈先標示「台灣好行縱谷線」，車身新的板噴預計明年農曆年後完成，成為全台灣第一個行駛綠能巴士的台灣好行路線。

廣告
  • 全台第一個台灣好行路線以低底盤公車行駛，太魯閣客運綠能巴士將在明年元旦上路。（記者花孟璟攝）

    全台第一個台灣好行路線以低底盤公車行駛，太魯閣客運綠能巴士將在明年元旦上路。（記者花孟璟攝）

  • 台灣好行縱谷線，終點在光復鄉大農大富平地森林園區。（記者花孟璟攝）

    台灣好行縱谷線，終點在光復鄉大農大富平地森林園區。（記者花孟璟攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
帳務核銷 半數消防分隊有疏失

桃園市政府消防局各外勤分隊，被審計處調查發現疑似使用空白收據報帳；消防局成立專案小組調查，發現承辦人員只是便宜行事，並無使用空白收據情形，最後視情節輕重，分別予以書面警告、申誡等處分，總計五十五人受到…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：〈北部〉台灣好行縱谷線 綠能公車元旦上路


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.