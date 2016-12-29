〈北部〉台灣好行縱谷線 綠能公車元旦上路
〔記者花孟璟／花蓮報導〕原花蓮客運承攬的觀光局「台灣好行」縱谷花蓮線，將行駛到年底為止，明年元旦將改由太魯閣客運的「303花蓮火車站─大農大富平地森林園區」線「無縫接軌」，由於監理業務從公路總局改成花蓮縣政府轄管，因此屬於市區公車新闢路線，將成為全國第一個行駛低底盤綠能公車的台灣好行路線。
交通部觀光局的「台灣好行」觀光巴士，在花蓮共有太魯閣線、縱谷花蓮線二條路線，原本都是花蓮客運承攬，分別行駛1133（臺鐵花蓮車站─天祥）、1139（台鐵花蓮車站─大農大富平地森林園區）兩路公車。
承辦的縣政府建設處表示，交通部觀光局的「台灣好行」巴士「縱谷花蓮」線，原本由交通部公路總局及花蓮監理站負責監理業務，屬於「公路客運」路線；今年主管機關移給花蓮縣政府、花東縱谷國家風景區管理處合作承辦，轉為「市區公車」路線，縣府負責監理業務，而行銷由縱管處負責。
全線11個停靠站 明年推套票
縣府建設處長陳泰昌說，由花蓮客運改成太魯閣客運，全線十一個停靠站、以及每日去、回各七班車，都沒有改變，票價則按里程計算，票價表https://goo.gl/B4Czgu；他說，預計明年中會推出一日遊、二日遊套票。
太魯閣客運公司表示，將以七輛電動綠能巴士行駛台灣好行縱谷線，其中還有一輛車車上有二個殘障輪椅座位，方便行動不便者搭乘。經理王怡仁說，平日、假日都是十四班車，但因十二月才剛標到，且觀光局的行銷經費尚未核撥，因此雖明年元旦新路線就要上路，但車身塗裝還來不及改成「台灣好行」專屬外觀，會先在車頭、以及車子擋風玻璃上方的ＬＥＤ燈先標示「台灣好行縱谷線」，車身新的板噴預計明年農曆年後完成，成為全台灣第一個行駛綠能巴士的台灣好行路線。
看更多！請加入自由時報粉絲團
桃園市政府消防局各外勤分隊，被審計處調查發現疑似使用空白收據報帳；消防局成立專案小組調查，發現承辦人員只是便宜行事，並無使用空白收據情形，最後視情節輕重，分別予以書面警告、申誡等處分，總計五十五人受到…
- 申請因病停職卻跑到風俗店兼差 37歲女公務員惹議
- 以色列遭禁屯墾 川普：保持堅強、1/20快到了
- 美國務卿放起身砲 痛批以色列屯墾政策
- 高通在韓 挨罰8.53億美元
- 抓寶摔傷不知在哪 救護員Google神救援
- 癌細胞基因檢測 突變轉移有藥醫
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT calls an international news meeting over assets
- 莉亞公主永別 星戰8成遺作
- 女員工欠錢 老闆逼賣淫
- 不聽勸阻// 退離國安人員赴中遭拘 將不營救
- 日對台機構正名：日本台灣交流協會
- 巨人保護陽岱鋼 證實簽5年
- 台大「希望入學」放榜 30寒生拚翻身
- 自由廣場》德文老師說：Nicht lustig（這不好笑）
- 不改「巨砲」本色 鋒砲打斷球桿
- 明年投資 過半理專看好債市
- 淡水有「攝」狼！ 開窗偷拍正妹入浴
- 死刑未廢 殺妻殺女判死定讞
- 台水：明年底前水價不會漲
- 焦點評論》國民黨程序正義通通不見了
- 興航爆量漲停 疑大股東出手
- 係金A! 楊麗花歌仔戲又來了!
- Dyson不倒翁吸塵器 翻倒自動站好
- 葡萄王「靈芝王」 爆過期改標再賣
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT delegation to China broke law: DPP legislator
- 孟加拉成衣工月薪僅2K 罷工抗議後1500人遭開除
- 駐越核發簽證收賄 蕭裕文判刑12年
- VJ分手內幕好精彩 錦榮大膽這樣說
- 向黨產會潑糞 男子侮辱公署起訴
- 台塑越鋼污染 越南GDP減0.3個百分點
- 小王急喊穿衣服 被抓姦拗玩視訊
- 逼妻低頭吃狗便 子阻止挨揍
- 小學生補習 一年砸600億
- 關注議題找出合作契機 台日再升溫關鍵
- 草蜢難忘梅姑 新歌揪心憶當年
- 台美肥咖不互惠 財部爭取簽協議
- 巨人陽元年 戰經典有懸念
- 防假新聞影響大選 捷克設專責機構
- 插隊被糾正 西瓜刀不敵助行器
- SBL明星賽紅白選秀 「總ㄟ」好糾結
標題：〈北部〉台灣好行縱谷線 綠能公車元旦上路
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email