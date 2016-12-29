〈北部〉花蓮去年圖書借閱率3成1 全國倒數第四
只比雲林、嘉義及屏東縣高
〔記者花孟璟／花蓮報導〕搶救閱讀大作戰！依全國公共圖書館二○一五年統計，花蓮縣平均每人擁有二．三七冊的圖書館館藏，雖然高於全國平均值，但民眾的圖書借閱率只有三成一，低於全國平均值八成六，借閱率只比雲林、嘉義及屏東縣高！對此文化局分析，民眾習慣看手機、不看紙本書，整個大環境變遷，讓借閱率還要加把勁，至於今年度總數字還在統計中。
花蓮縣境內包括花蓮縣文化局圖書館以及十三鄉鎮圖書館，共有十四座公共圖書館，截至一○四年底藏書共二十九萬八千二百四十八冊。
依一○四年教育部統計，花蓮縣全年十萬五千三百三十四人次借書，借閱總冊數四十八萬八千零八十冊，以借閱人次（十萬五千三百三十四人）除以總人口數（三十三萬二千零三十三人），所產生的「圖書借閱率」是三十一．七三％，排全國第十名，只高於雲林縣的三十．一五％、嘉義縣的二八．六二％、屏東縣的二五．一五％，且落後於全國平均借閱率八十六．七一％；而該項統計已排除六都、外島，共十三個縣市進行評比。
文化局：年度借閱總冊數增加
對此，文化局圖書館分析原因，主要是大環境變遷，年輕人因習慣手機、平板電腦，「會到圖書館找資料者愈來愈少」，許多資料在網路上就能看到，不僅導致出版業大蕭條，全國各圖書館在借閱率上也難以再提高，花蓮還能持續進步已經不容易。
花蓮縣文化局表示，為提高民眾借書的意願，去年共舉辦二千四百一十一場閱讀推廣活動，排名全國第六，活動參與人次也有十七萬五千二百六十四人，排名全國第五；且借閱率、冊數逐年提高，一○一年到一○四年的年度借閱總冊數，從四十一萬八千三百六十冊，上升到五十二萬零四千四百四十二冊，共增加十萬多冊，強調「並不是沒有在努力推動閱讀」。
平均每人擁書量二．三七冊
此外，去年花蓮縣買書經費一千一百五十一萬餘元，排名十三縣市第一，平均每人擁書量二．三七冊也高於全國的一．九二冊。也因此教育部二年辦一次全國圖書館評鑑，花蓮縣獲得績優圖書館、特色圖書館之卓越進步獎、以及年度圖書館三項大獎。
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