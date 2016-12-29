〈北部〉3腳「小黑」溫柔 療癒東光國中生
2016-12-29
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕羅東鎮東光國中一○三年收養左前肢因傷截肢的流浪犬「小黑」，小黑雖然沒有一般守衛校園的校狗勇猛，但有「她」的溫柔陪伴，許多學生願意跟她訴說心事、安撫特教生心情，東光國中也獲得校犬績優校園楷模榮耀。
農委會今年首度辦理校犬績優校園徵選，東光國中經評為楷模學校，被提報的「小黑」就是故事主角；今年有十六個縣市、五十五所學校參與，農委會也將五十五隻校狗、校貓故事，集結成書「牠與他們的故事」出版。
東光國中衛生組長詹繼祥表示，一○三年九月開學期間，有學生發現小黑左前肢不斷流血，倒在教室附近，送醫後醫生診斷只能截肢，經過手術的小黑，在老師、同學耐心照顧下慢慢復原。
「小黑睡覺的時候最可愛。」二年三班的李怡靜和同學常常一下課就跑到學務處看小黑，她說，小黑以前有學姐照顧，學姐畢業後，班上同學接棒照顧，她也舉手參加，滿足家裡不能養狗的遺憾。
詹繼祥指出，照顧小黑已成為校園生命教育的一環，之前曾有特教生不願吃午飯、不願跟老師溝通，但是他問一句「小黑餓了，你來陪牠吃飯好不好？」學生就準備飼料給小黑吃，陪著小黑一起吃午飯，很多學生也藉著看看她、摸摸她，安撫自己的情緒。
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