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〈北部〉冬山河親水公園 發展河運觀光

2016-12-29

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府辦理「冬山河親水公園及航運BOT案」，已完成可行性評估，將發展河運觀光並活化親水公園，讓旅宿業者進駐；縣府表示，預計明年底招商，希望將冬山河打造成東方威尼斯。

冬山河流經冬山鄉及五結鄉，沿岸有親水公園、生態綠舟及傳統藝術中心等風景據點，其中親水公園是童玩節主場地，但童玩節結束後，遊客寥寥無幾，縣府為吸引人潮，連結沿岸三大園區，決定以BOT招商，活化親水公園發展河運觀光。

冬山河親水公園及航運BOT案可行性評估已完成，縣府計畫在明年初邀請附近民眾及潛在廠商辦理兩場公聽會，收集各方意見，年中完成規劃報告，決定投資金額及進行方式，年底進行招商。

縣府工商旅遊處副處長池騰聯說，冬山河流量且流速穩定，附近風景據點多，適合發展河運觀光，打算進行BOT案讓觀光客搭船遊河，但要發展河運觀光，周邊環境需活化找出特色，例如高雄愛河有著名夜景，台北淡水河有老街吸引人潮，才會同時推出親水公園及航運BOT的案子，可以一起規劃發展。

池騰聯指出，親水公園規劃內容包含環境綠美化、增加燈光夜景及發展主題性住宿，像背包客旅館等，與周邊飯店及民宿市場做區隔，走出特色。

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  • 冬山河親水公園及航運BOT案，預計明年底進行招商。（資料照）

    冬山河親水公園及航運BOT案，預計明年底進行招商。（資料照）

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