〈北部〉鷹石尖封閉 擅闖罰款5千起跳
2016-12-29
風管處將公告禁止進入
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕頭城鎮大溪秘境鷹石尖昨天下午三點封閉，禁止民眾進入，上午宜蘭飄著細雨，不少遊客把握最後機會，攀上懸崖欣賞美景。東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處表示，近期將公告為禁止進入區域，民眾若擅闖，可裁罰五千元至一百萬元罰鍰。
大溪鷹石尖海拔四百一十一公尺，被網友評選為全台十大景點之一，可從懸崖眺望壯麗海岸風景，不過近期經地質專家會勘鑑定，認為懸崖有三處潛在性裂縫，崩塌風險高，東北角風景區管理處宣布封閉，引發遊客關心，有人直呼可惜，也有人認為危險就該封閉，否則出事誰負責？
昨天上午宜蘭飄雨，最高溫僅十六度，仍擋不住遊客想登上鷹石尖欣賞美景，懸崖人潮眾多，清晨就上山的在地陳姓里民表示，地方最著名的景點再也看不到，里民很失望，希望能有轉圜，重新開放。
遠從桃園來的黃小姐說，第一次登上鷹石尖，風景真的很美，不愧是最美秘境，但基於安全考量，封閉是對的決定。
鷹石尖懸崖處屬於私有地，連外道路由東北角風景區管理處管理，昨天下午三點，風管處派員前往鷹石尖登山路口設置臨時性圍籬，禁止民眾進入。東北角風管處指出，近期將公告鷹石尖聯外道路為禁止進入區域，民眾若擅闖，依據發展觀光條例可裁罰五千元至一百萬元罰鍰，至於私有地部分屬地主權限，不便表示意見。
闖圍籬私有地 恐涉刑責
律師林國漳表示，民眾若闖入有圍籬、柵欄明顯區隔的私有地，可能涉及刑法侵入住宅罪，因屬於告訴乃論，不告不理，民眾闖入是否受罰、有無刑責？要看地主要不要提告。
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