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〈北部〉坐在梨樹下 三灣國小書香森林啟用

2016-12-29

〔記者許展溢／三灣報導〕三灣國小圖書館改裝完成，昨天舉辦落成典禮正式啟用，設施不僅更完善，書籍也相當多元，因三灣鄉盛產高接梨，館內還有座梨樹，閱讀區椅子也打造成梨子造型，閱讀空間溫馨又溫暖。

校長葉維寬表示，圖書館是學校學習中心，期盼營造出容易親近的閱讀環境，施工期間看到很多小朋友非常想一窺究竟，完工後也迫不及待想進入，後來決定要讓大家一起討論館名，最後命名為「書香森林」。

葉維寬指出，三灣有好山、好水，又以高接梨出名，館內裝潢以梨樹為設計主軸，搭配明亮色彩及夢幻泡泡燈，也多了新書展示櫃、多功能學習區等新設計，還有客家風的紅磚服務台，希望學生們充分利用，讓學習也結實纍纍。

三灣國小爭取「圖書館空間環境改善」經費，獲教育部一百五十萬元補助。副縣長鄧桂菊、三灣鄉長溫志強、縣議員陳光軒等人昨天出席揭牌，並與學生們一起朗讀。

鄧桂菊說，三灣國小透過推廣閱讀方式，教育學生，並擁有好品格，已連續六年獲教育部頒發品德教育特色學校殊榮，希望書香森林圖書館落成後，能再發揮圖書館最大效益。

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  • 三灣國小書香森林圖書館裝潢以梨樹為基調。（記者許展溢攝）

    三灣國小書香森林圖書館裝潢以梨樹為基調。（記者許展溢攝）

  • 書香森林圖書館閱讀區椅子也打造成梨子造型。（記者許展溢攝）

    書香森林圖書館閱讀區椅子也打造成梨子造型。（記者許展溢攝）

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