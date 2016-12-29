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〈北部〉不因聽障受限 小萍職輔帶新人

2016-12-29

〔記者張勳騰／苗栗報導〕「小萍」幼兒時期因發燒導致聽力障礙，不僅受同儕排擠，也成為求職的絆腳石，職場上不斷遭受委屈與誤會，一度讓她封閉自己超過一年，透過苗栗就業中心的協助輔導，小萍終於走出陰霾，找到房務工作，對於自我的要求與工作品質讓她深獲主管賞識。

苗栗就業中心指出，小萍非常喜歡服裝設計，但愛女心切的母親擔憂她未來無法養活自己，建議她改念幼保科，但小萍對幼保科毫無興趣，且因聽力障礙，畢業後近一年仍找不到幼保相關工作，連找作業員、櫃台等工作也無法如願，後來好不容易找到旅館的房務工作，但經常工作至半夜卻拿不到加班費，加上體力難以負荷，只好離職，之後工作也不順遂。

苗栗就業中心運用職場學習及再適應計畫及僱用獎助計畫，讓小萍到一家遊樂園上班，因做的是她熟悉的房務工作，適應良好，即使相關補助專案結束，但實力獲公司肯定，繼續僱用她，小萍也成為小主管帶領新人。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長丁玉珍表示，勞動部推出僱用獎助及職場學習及再適應等相關計畫，鼓勵企業提供工作機會給弱勢族群，希望有更多企業加入，幫助弱勢族群在職場上得以自食其力、發揮所長。

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  • 從小就是聽障的小萍，曾因職場受排擠等因素封閉自己，所幸在苗栗就業中心協助下順利返回職場繼續從事房務工作。 （記者張勳騰翻攝）

    從小就是聽障的小萍，曾因職場受排擠等因素封閉自己，所幸在苗栗就業中心協助下順利返回職場繼續從事房務工作。 （記者張勳騰翻攝）

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