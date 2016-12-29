| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉(火旁)龍文化傳承 聯大組龍隊

2016-12-29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市(火旁)龍為全國知名元宵活動，農曆新春即將到來，「二○一七苗栗(火旁)龍」也蓄勢待發，展開龍隊徵集，國立聯合大學學生今年也組一支龍隊，將參與系列活動。苗栗市長邱炳坤表示，這代表著客家傳統習俗，已獲得認同並開始傳承。

「苗栗(火旁)龍」為縣內苗栗市、公館鄉、頭屋鄉等山線鄉鎮的傳統元宵慶典，苗栗市公所已連續十八年舉辦，除是客委會「全國客庄十二大節慶」，經多年行銷，也與平溪天燈、鹽水蜂炮、台東炸寒單等齊名的全國性元宵活動。

二○一七苗栗(火旁)龍系列活動，將於明年農曆新春展開，除恢復踩街活動，也展開龍隊徵集；聯大土木與防災工程學系的大三學生曾承威，深受(火旁)龍的魅力震撼，與同學籌組龍隊，將參與明年(火旁)龍活動。

由於一尾龍造價不斐，組織龍隊更需要經費，非學生負擔得起，邱炳坤得知後，媒介糊龍、舞龍師傅協助指導，讓聯大土木系龍隊得以成軍。

邱炳坤表示，苗栗(火旁)龍是客庄傳統習俗，但受少子化及科技娛樂多元影響，青少年不見得有意願投入，龍隊成軍不易，聯大土木系學子有這個心願，公所當然全力協助支持。

曾承威說，自己是頭份市人，不過頭份沒有(火旁)龍習俗，他到聯大就讀時才認識，自從第一年參與踩街，跟著隊伍從北苗走到南苗，覺得熱鬧又有趣；大二時又邀約同學參加(火旁)龍之夜的霹靂(火旁)龍體驗，龍隊被鞭炮洗禮的震撼讓他們印象深刻，因此組龍隊報名參加，希望留下難忘回憶。

廣告
  • 聯大學生不僅學習舞龍，也學習糊龍。（記者彭健禮攝）

    聯大學生不僅學習舞龍，也學習糊龍。（記者彭健禮攝）

  • 聯大土木系學生們利用課餘練習舞龍。 （記者彭健禮攝）

    聯大土木系學生們利用課餘練習舞龍。 （記者彭健禮攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
帳務核銷 半數消防分隊有疏失

桃園市政府消防局各外勤分隊，被審計處調查發現疑似使用空白收據報帳；消防局成立專案小組調查，發現承辦人員只是便宜行事，並無使用空白收據情形，最後視情節輕重，分別予以書面警告、申誡等處分，總計五十五人受到…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：〈北部〉(火旁)龍文化傳承 聯大組龍隊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.