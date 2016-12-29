〈北部〉(火旁)龍文化傳承 聯大組龍隊
2016-12-29
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市(火旁)龍為全國知名元宵活動，農曆新春即將到來，「二○一七苗栗(火旁)龍」也蓄勢待發，展開龍隊徵集，國立聯合大學學生今年也組一支龍隊，將參與系列活動。苗栗市長邱炳坤表示，這代表著客家傳統習俗，已獲得認同並開始傳承。
「苗栗(火旁)龍」為縣內苗栗市、公館鄉、頭屋鄉等山線鄉鎮的傳統元宵慶典，苗栗市公所已連續十八年舉辦，除是客委會「全國客庄十二大節慶」，經多年行銷，也與平溪天燈、鹽水蜂炮、台東炸寒單等齊名的全國性元宵活動。
二○一七苗栗(火旁)龍系列活動，將於明年農曆新春展開，除恢復踩街活動，也展開龍隊徵集；聯大土木與防災工程學系的大三學生曾承威，深受(火旁)龍的魅力震撼，與同學籌組龍隊，將參與明年(火旁)龍活動。
由於一尾龍造價不斐，組織龍隊更需要經費，非學生負擔得起，邱炳坤得知後，媒介糊龍、舞龍師傅協助指導，讓聯大土木系龍隊得以成軍。
邱炳坤表示，苗栗(火旁)龍是客庄傳統習俗，但受少子化及科技娛樂多元影響，青少年不見得有意願投入，龍隊成軍不易，聯大土木系學子有這個心願，公所當然全力協助支持。
曾承威說，自己是頭份市人，不過頭份沒有(火旁)龍習俗，他到聯大就讀時才認識，自從第一年參與踩街，跟著隊伍從北苗走到南苗，覺得熱鬧又有趣；大二時又邀約同學參加(火旁)龍之夜的霹靂(火旁)龍體驗，龍隊被鞭炮洗禮的震撼讓他們印象深刻，因此組龍隊報名參加，希望留下難忘回憶。
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