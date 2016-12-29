〈北部〉行政相驗 助取得死亡證明

2016-12-29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗地檢署主任檢察官蔡偉逸說，「相驗」意指「檢視屍體」，研判死者的死亡原因及死亡方式，掣發死亡證明書或相驗屍體證明書，以便進行殮葬事宜。依執行相驗人員不同，可分為「行政相驗」與「司法相驗」兩類。

「行政相驗」指病人非因診治或就診、轉診途中死亡等情形死亡，無法取得死亡證明書者，由所在地衛生所檢驗屍體，掣發死亡證明書。

家屬備妥身分證明、醫病史等相關文件，向轄區衛生所報案，並商訂相驗時間。由衛生所主任醫師或指定醫師於約定時間至停屍地點，檢視屍體後，發給死亡證明書。

轄區派出所應派遣員警到場，協助會同行政相驗進行，並應注意防範爭執、舞弊等情事發生。行政相驗時，如發現有可疑為非病死或有犯罪嫌疑之情形，應即改報為司法相驗。

「司法相驗」則由檢察官於管轄區域內，人民遇有非病死或可疑為非病死者，由檢察官、檢察事務官或司法警察官督同法醫或檢驗員檢視屍體，以察有無犯罪嫌疑。

轄區分駐、派出所警方接獲通報後，向分局偵查隊報告。偵查佐到達現場接管現場指揮權，展開調查，除向分局回報，並通知當地地檢署報驗。

檢察官依所批示的出發時間，會召集書記官及法醫，偕同管區警員、偵查佐於約定地點進行司法相驗。