〈北部〉選課系統「又當機」 玄奘學生譙到爆
2016-12-29
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕「今年選課延了兩次，竟然還搞不定！」玄奘大學學生反映，校方原訂二十四日早上十點開始選課，大家特別將事情挪開，打工學生甚至為此請假，好不容易等到選課時間，卻發現網路當掉，校方緊急延後，問題仍未改善，公告延到昨天中午十二點半開始選課，還承諾會加開伺服器，哪知再度當機，學生氣炸！
玄奘大學主秘王榮聖說，全校選課人數超過四千人，選課系統開放時卻湧入好幾萬筆紀錄，流量短時間爆增，系統無法負荷而當機，資訊人員研判有學生為搶課，下載選課程式，雖一人一帳號，卻同時發送多筆選課指令，流量遠超出預期，才會延到二十八日仍無法解決。
校方：明天下午人工、網路併用
王榮聖說，昨天暫時關閉選課系統，預計三十日下午五點開放人工選課預選登記與網路選課系統併用，暫時解決流量問題，未來會加強技術與設備升級，改善網路選課效能。
學生氣憤地說，幾乎每年選課都會出狀況，去年還發生登錄自己的帳號卻顯示別人姓名，害別人沒辦法選課，不知道這種惡夢何時才會結束！還有人為了搶選課，花錢去網咖等高速上網，竟等到系統當機，痛批校方拿學費拿蓋大樓，卻不升級網路系統，造成學生的痛苦。
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