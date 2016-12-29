〈北部〉竹市》玩具銀行旗艦店 弱勢外借還「宅配」

2016-12-29

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市政府社會處與民間企業合作，共同打造「玩具銀行」旗艦店，昨天首場活動大型積木拼裝吸引不少親子到場同樂。市長林智堅說，玩具銀行提供弱勢家庭外借、親送及玩具消毒和修復等服務。

林智堅昨天出席在親子館舉行的「玩具銀行旗艦店」成立活動，他感謝華森葳國際教育用品有限公司捐贈七十六組玩具圖書包，並與延平幼兒園孩童現場操作積木，體驗共玩樂趣。他說，透過「玩具共享」讓每個孩童幸福長大。

新竹市托育資源中心暨親子館擁有近千本圖書、三百組玩具，深受親子歡迎。林智堅說，仍有少數弱勢家庭沒有能力購買玩具，為讓每個小孩都有玩具相伴，充分利用資源，玩具銀行旗艦店募集二手玩具，為弱勢家庭提供「玩具外借」、「社工親送」等服務。

有修理、消毒服務

他說，自己六個月大的孩子正值喜歡「咬」玩具的成長階段，深知為了避免病毒傳染，「玩具消毒」相當重要，玩具銀行旗艦店每週三上午會提供紫外線消毒服務，讓父母可更安心，志工隊也會協助修復玩具。