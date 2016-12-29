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〈北部〉竹縣溫泉季 泡湯、美食祭優惠

2016-12-29

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕又到泡湯的季節！新竹縣觀光美食溫泉季即日起登場，將持續到明年二月十七日，活動期間推出店家優惠和抽獎等好康，吸引國人到新竹縣嚐美食、賞美景、泡好湯。

縣長邱鏡淳說，活動期間，多家溫泉業者祭出優惠，錦屏美人湯館提供泡湯及住宿九折優惠、河岸溫泉民宿提供包含雙人湯屋及溫泉拉麵平日九百九十九元的套裝行程、威尼斯內灣溫泉會館提供平日泡湯延長三十分鐘、朝日溫泉會館提供平日露天泡湯六六折及精緻餐點加露天泡湯四百九十九元的優惠價。

內灣商圈及尖石在地餐飲業者則提供買十送一、來店消費贈送竹筒飯、擂茶等優惠。

邱鏡淳昨天並在將近攝氏十度的低溫下，換上短浴袍，下水泡露天溫泉，以親身體驗行銷新竹縣優質溫泉。

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  • 新竹縣長邱鏡淳（中）昨天在朝日溫泉會館主持觀光美食溫泉季記者會，邀請遊客來新竹縣泡優質溫泉、吃美食，有多家業者祭優惠。（記者蔡孟尚攝）

    新竹縣長邱鏡淳（中）昨天在朝日溫泉會館主持觀光美食溫泉季記者會，邀請遊客來新竹縣泡優質溫泉、吃美食，有多家業者祭優惠。（記者蔡孟尚攝）

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標題：〈北部〉竹縣溫泉季 泡湯、美食祭優惠


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