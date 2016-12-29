〈北部〉尖石》秀巒山崩堵溪流 竹60線封路

2016-12-29

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣尖石鄉鄉道竹六十線秀巒段白石溪旁山坡出現大山崩，大量土石還擋住溪道，鄉公所緊急聯繫水利署北區水資源局、農委會水土保持局會勘，盼能利用枯水期清除土石，以免下雨形成堰塞湖，對當地造成更大災害。

31.1K封閉 改走秀巒國小段

這處山坡昨天下午再度發生土石崩塌，新竹縣政府和尖石鄉公所調查後說，崩塌坡面長度約三百公尺、高度二百五十公尺，為了避免土石彈落至道路上，影響通行車輛及人員安全，決定從傍晚五點開始封閉竹六十線三十一．一K至三十一．四K路段，由秀巒派出所協助全面封閉管制，請用路人改走控溪部落秀巒國小段銜接竹六十線三十一．四K到舊檢查哨所，管制路段嚴禁通行車輛及遊客逗留、觀光、拍照，以策安全。

尖石鄉公所說，二十六日下午，這處路段、也就是大漢溪上游白石溪沿岸出現邊坡土石崩塌，大量破碎土石伴隨煙塵滾落溪床，聽到巨響的當地居民和遊客一度擔心道路和住家會受到影響，所幸崩塌情形不嚴重，虛驚一場。

阻白石溪 允速清理防堰塞

鄉公所說，會勘後發現，比較嚴重的災情是白石溪的通洪斷面已被土石阻斷大半，現在是枯水期，所以沒有影響，不過，一旦豪雨來襲，宣洩不掉的溪水恐怕會形成堰塞湖，萬一潰決會造成更大災害，北水局和水保局已同意協助監測，並儘速清除土石。

當地部落居民說，這些邊坡長期出現小崩塌，降雨時更明顯、頻繁，但規模這麼大的崩塌是第一次看到，可能是山坡地質結構熱脹冷縮被破壞，才會突然崩塌大量土石，還好只是煙塵大一點，崩落的土石大多堆疊溪床上，並未影響道路交通和住家安全。