〈北部〉連8年一毛未刪 竹縣明年總預算233億

2016-12-29

估稅收補助減少「自砍」

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣財政拮据，但明年總預算編列二百三十三億多元，議會仍全數通過，已連續八年一毛未刪，除了國民黨席次掌握絕對優勢，民進黨縣黨部主委、議員吳傳地說，縣府自身就「抓得很緊」、緊到「自己編的預算像老人年金都無法執行」，議會真的很難砍下去！

縣長邱鏡淳說，非常感謝議會對他的支持，府、會和諧才是鄉親福祉。因為財政困難，他要求所屬每一分錢都要花在刀口上，核實編列。

縣府財政處說，考慮縣府財政始終不好，各局處已經自行撙節差旅、加班費的支出。

資料顯示，鄭永金任縣長時，曾分別在民國九十四年、九十七年被議會刪除八十萬元違建拆除費、兩萬元新聞宣傳費。但邱鏡淳上任至今七年，一毛錢都沒被議會刪過。

吳傳地說，國民黨在議會有二十四席，民進黨加上另外其他在野黨，「野」不過十席，這樣一比較，就能實在說明一毛未刪的原因。

勞動黨縣議員高偉凱說，從前任縣長鄭永金時代起，新竹縣歷年總預算大概都有兩百七十到兩百八十億元，今年也還有兩百五十六億元，但明年只剩兩百三十三億多元，預算規模雖是近年最低，歷年決算約兩百到兩百三十億元，因此，這樣算是比較符合實際開支。

財政處則說，明年總預算規模縮水，主要是因為土增稅今年短收相當多，加上預期明年中央政府的競爭型計畫補助款將會減少。

人事費仍遭質疑「浮編」

不過，高偉凱質疑，縣府人事費仍有「浮編」之嫌，但強調縣府有依照法定編制員額編列，只是實際人力未達編制員額數。

例如警察局預算用一千一百一十二人的編制員額編列，實際警力只有九百多人；勞工、政風等局處各只有十幾人，也都以至少二十人的編制員額編列。