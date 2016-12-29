〈北部〉帳務核銷 半數消防分隊有疏失
2016-12-29
〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府消防局各外勤分隊，被審計處調查發現疑似使用空白收據報帳；消防局成立專案小組調查，發現承辦人員只是便宜行事，並無使用空白收據情形，最後視情節輕重，分別予以書面警告、申誡等處分，總計五十五人受到懲處；由於消防局只有四十一個分隊，這波懲處有半數以上分隊受到波及，造成內部大地震。
審計處審核消防局一○四年支出憑證，發現許多外勤分隊以免用統一發票的收據核銷費用時，不同廠商開立的收據出現相同筆跡，抽查七月帳目，有九十八筆支出異常，懷疑是承辦人員為圖作業方便，以空白收據自行填寫品名及金額報帳，消防局為此成立專案小組調查。
消防局督察室代理主任鄭安平表示，經過調查，多是廠商品項、單位抬頭填寫不完整，例如，抬頭只寫消防局某大隊但未註明分隊，也有只寫總價，並未註明單價、數量，承辦人員為求順利核銷而代為填寫疏漏的部分，才會出現不同廠商收據，筆跡相同的情形，這些單據購買的物品大都是便當、文具等，查證店家都證明的確有購物，且所有核銷收據還附有「領取名冊」。
鄭安平指出，消防局於今年九月已對此發布懲處，懲處對象為承辦人員及主管，其中，三十七人書面警告、十二人申誡一次、六人申誡二次，共有五十五人被懲處。
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帳務核銷 半數消防分隊有疏失
桃園市政府消防局各外勤分隊，被審計處調查發現疑似使用空白收據報帳；消防局成立專案小組調查，發現承辦人員只是便宜行事，並無使用空白收據情形，最後視情節輕重，分別予以書面警告、申誡等處分，總計五十五人受到…
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