〈北部〉台鐵中壢站 規劃機捷共構雙塔大樓
〔記者陳昀／桃園報導〕交通部廿六日通過桃園鐵路地下化可行性報告送交行政院審議，市長鄭文燦昨天在市政會議上表示，行政院長林全認為桃園的鐵路地下化、桃園機場捷運通車，可做為帶動內需、擴大建設的指標，因此有信心行政院會核定通過，市府將配合推動各車站周邊的都市更新，也規劃於台鐵中壢車站新建與機捷共構的雙塔大樓。
鄭文燦指出，現有的台鐵桃園站、內壢站、中壢站都會重建，市府將於周邊推動都市更新，中壢站將新建與機場捷運線的共構大樓，讓桃園站、中壢站兩個新站大樓成為地標，另新闢中路站、永豐站、中原大學站、平鎮站四個通勤站，可帶動整體開發，他表示，規劃新站時，會評估保留附近的歷史建築，同時保留人文特色、城市記憶。
與機捷A23共站 台鐵在上、捷運在下
市府交通局長劉慶豐表示，台鐵中壢站採「台鐵在上、捷運在下」規劃，將與興建中的機場捷運A23站共站，市府都發局及台鐵將於完成鐵路地下化後，設置一座多目標共構雙塔大樓、提高容積率，市府也會在周邊推動都更進行高密度開發，一旁停車場用地將規劃地下停車場、一樓為店面，藉由廣泛推動商業活動，完整連結長期被中壢車站阻隔的南北兩側商圈。
鄭文燦指出，鐵路地下化與機場捷運將成為桃園重要的綠色運輸廊帶，未來機場捷運可經中壢車站連結台鐵，而桃園站也是桃園捷運綠線G07站及捷運棕線起點，期盼桃園鐵路地下化能儘速通過行政院核定，讓公共運輸系統更完善，促進都市發展。
鄭文燦表示，桃園鐵路地下化總成本約九百五十億元，市府將與國發會專案協商地方與中央的經費分擔比例，希望與高雄市負擔比例一致；他說，桃園鐵路地下化比高架化雖然得多花約六百億元經費，但整體的成本效益，如地下化所創造的站區開發、前後站打通、桃園及中壢的都市整合效果等，都遠高於成本，相信是值得且有遠見的公共建設。
鄭文燦指出，鐵路地下化後，沿線將可消除平交道二十處、陸橋八座、地下道八處，並解決都市的前後阻隔，鐵路地下化完成後，市府將與交通部協商，將路廊規劃為具雙向四車道、自行車道、休閒綠帶的廿五米寬綠廊大道，解決桃園南北交通壅塞問題。
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標題：〈北部〉台鐵中壢站 規劃機捷共構雙塔大樓
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