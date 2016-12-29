〈中部〉打死妹妹冷靜自首 警以為惡作劇
2016-12-29
〔記者李忠憲、陳建志／台中報導〕台中市大雅區驚傳少年打死妹妹的人倫悲劇！行兇的李男，目前就讀台中某私立高中一年級汽修科，在校成績優異，犯下這樣的錯，師長聞訊都不敢置信，他犯案後冷靜到派出所自首稱：「我殺死妹妹！」警方原以為是惡作劇，但從他緊張手抖反應發現不對，才確認為真。
念汽修科 成績優異
校方昨天表示，就讀汽車修護科的李男這學期才進學校就讀，在校期間表現正常，從沒有請假、缺課紀錄，尤其課業表現相當優秀，第1次段考成績是全班第4名，最近的第2次段考，成績更進步到全班第2名，成績可說相當優異，他喜愛汽車，在臉書上有數張與汽車合影照，其中不乏超跑。
師長表示，李男的週記，並未透露和妹妹或父母相處的狀況，在校和同學相處也不錯，入學時的人格測驗，發現是屬於較內向的小孩。
16歲李姓少年26日7點許，因不滿14歲妹妹在客廳跳繩，加上父母長期偏袒妹妹，2人從口角轉衝突，李少一時氣憤持角棍毆打妹妹頭部，接著又改用小瓦斯桶毆打她，妹妹因此倒地不起。
死者就讀的國中校長、學務主任、導師昨日前往台中殯儀館上香並探視家屬。老師也告訴李姓少女，畢業紀念冊正在製作中，到時會送一本給她。
據了解，李姓少女哈韓、漫畫，並酷愛籃球，最近在臉書PO有自己畫的少女漫畫，許多人都稱讚畫得很美，並爭相索取。
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