〈中部〉罵「你是豬嗎？」 公然侮辱起訴
2016-12-29
疑問句 照樣吃官司
〔記者楊政郡／台中報導〕台中市湯女在永福路與福泰街口旁紅線違停被開罰單，幾分鐘後怒氣沖天到永福派出所，想找所長理論，開單的周員數度請她依正常程序申訴，湯女與周員對話中，說：「你是豬嗎？你會唸書嗎？」周員提告，湯女不否認說過，「你是豬嗎？」辯稱不是針對周員，誰應誰就是，檢察官依公然侮辱罪嫌起訴湯女，聲請簡易處刑。
起訴書指出，湯女在105年8月10日下午3時許，永福派出所周姓警員在永福路與福泰街口取締違停，湯女被開了一張罰單，湯女惱羞成怒，違停那麼多偏偏她被開罰單，心生不滿認為有不公，幾分鐘後騎機車到永福所，要找所長理論。
被開單 辯不是罵警
湯女到所後，周員還是勸她以後不要停在紅線。但湯女說：「拜託！這條路都紅線違停，我手機內有一堆都是這一帶違停。」接著就一直要找主管、所長。
周員不滿她被開單就急著找主管，反諷：「被取締不是直接找主管，你可以依正常程序去申訴。」沒想到湯女反嗆：「我沒有要申訴我的罰單，我從頭到尾有說要申訴罰單嗎？你是豬嗎？你會唸書嗎？」
周員聽到這句話十分光火，「誰是豬？來！這是麥克風」、「在跟我挑語病，搞不清楚狀況」。
檢察官依上述對話錄音，認定湯女就是在怒罵周員，湯女辯稱不是針對周員，周員是他自己答話，檢察官認為是狡辯之詞，不足採信。
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